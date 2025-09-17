Авторизация

США пояснили, чому їхні військові спостерігали за навчаннями «Запад» у Білорусі

 

Пентагон підтвердив, що американські військові в понеділок спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад-2025", прийнявши запрошення білоруської сторони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник Пентагону Шон Парнелл сказав журналістам, що посольство США в Мінську "отримало запрошення на імʼя нашого військового аташе взяти участь у військових навчаннях "Запад-2025" в Білорусі".

"Ми прийняли це запрошення, з огляду на нещодавні плідні двосторонні контакти між нашими країнами", - додав він.

За словами Парнелла, присутність іноземних представників на військових навчаннях "є звичайною практикою серед військових", а через збіг термінів разом із військовим аташе США був присутній і його попередник, що йде з посади.

Білоруська пропаганда у понеділок поширила кадри, де міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін особисто вітає двох американських офіцерів на полігоні, а ті тиснуть йому руку і російською мовою дякують за запрошення.

Востаннє США спостерігали за білорусько-російськими навчаннями "Запад" у Білорусі у 2021 році - останньому перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Присутність американських офіцерів стала останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом. Зокрема, США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", а режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв'язнів.
 

