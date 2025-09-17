Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 05:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США пояснили, чому їхні військові спостерігали за навчаннями «Запад» у Білорусі
23:31 16.09.2025 |
Пентагон підтвердив, що американські військові в понеділок спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад-2025", прийнявши запрошення білоруської сторони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Речник Пентагону Шон Парнелл сказав журналістам, що посольство США в Мінську "отримало запрошення на імʼя нашого військового аташе взяти участь у військових навчаннях "Запад-2025" в Білорусі".
"Ми прийняли це запрошення, з огляду на нещодавні плідні двосторонні контакти між нашими країнами", - додав він.
За словами Парнелла, присутність іноземних представників на військових навчаннях "є звичайною практикою серед військових", а через збіг термінів разом із військовим аташе США був присутній і його попередник, що йде з посади.
Білоруська пропаганда у понеділок поширила кадри, де міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін особисто вітає двох американських офіцерів на полігоні, а ті тиснуть йому руку і російською мовою дякують за запрошення.
Востаннє США спостерігали за білорусько-російськими навчаннями "Запад" у Білорусі у 2021 році - останньому перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Присутність американських офіцерів стала останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом. Зокрема, США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", а режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв'язнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові
|Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн — Politico
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Росії доведеться скоротити видобуток нафти через атаки дронів – Reuters
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Лукашенко помилував 25 в’язнів, серед яких засуджені за «екстремістські злочини»
Бізнес
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео