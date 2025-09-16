Фінансові новини
Японія не готова до вторинних мит проти російської нафти. Міністр каже: це складно
17:56 16.09.2025 |
Японія займає обережну позицію щодо ідеї США підвищити мита проти Китаю та Індії через їхні закупівлі російської нафти, пише Kyodo.
"Складно вводити вищі тарифи для окремих країн лише через те, що вони купують російську нафту", - сказав міністр фінансів Японії Кацунобу Като у вівторок на пресконференції.
"Японія ретельно розгляне, які кроки будуть найефективнішими" для посилення тиску на Росію з метою встановлення миру в Україні, додав міністр.
Під час онлайн-зустрічі керівників фінансових відомств країн G7 наприкінці минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив своїм колегам, зокрема Като, що їхні країни мають приєднатися до Вашингтона у запровадженні мит проти країн, які купують російську нафту.
Оскільки Росія покладається на доходи від продажу нафти для фінансування війни, вона серйозно постраждає, якщо вищі тарифи спонукають Китай та Індію скоротити свої закупівлі. За даними Financial Times, Вашингтон запропонував підвищення тарифів до 100%.
Бессент вважає, що війна закінчилася б за два-три місяці, якби ЄС наважився на вторинні санкції.
До G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз.
