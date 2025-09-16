Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом

 

Розслідування комісії, створеною Радою ООН з прав людини, дійшло висновку, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази, повідомляє агентство dpa у вівторок, 16 вересня.

Як йдеться у звіті, Ізраїль здійснив в анклаві чотири з п'яти дій, вказаних у Конвенції ООН від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Йдеться про вбивства, завдання серйозної фізичної або психічної шкоди, навмисне створення умов життя, спрямованих на знищення палестинського населення, а також про заходи, спрямовані на запобігання народжуваності.

Висновки комісії стосуються подій після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у Німеччині, США та інших країнах, та інших екстремістів на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль відкидає звіт ООН як "викривлений і неправдивий"

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ізраїлю заявило, що звіт комісії ООН "повністю спирається на брехню ХАМАСу". Стверджується також, що автори звіту "відомі своєю відкрито антисемітською позицією".

"Ізраїль категорично відкидає цей спотворений та неправдивий звіт і закликає до негайного розпуску цієї комісії з розслідування", - йдеться у дописі в соцмережі X.

Ізраїль, нагадує dpa, не визнає Раду ООН з прав людини авторитетним органом і звинувачує її та її комісії у "фундаментальній" упередженості.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

Бізнес