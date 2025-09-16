Фінансові новини
Ізраїль розпочав наступ з метою повної окупації Гази, - Axios
10:03 16.09.2025 |
Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію для повного взяття під контроль міста Газа. Однак наступ може не дати очікуваних результатів і ставить під загрозу життя ізраїльських заручників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
У понеділок військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по місту Газа, після чого до населеного пункту увійшли танки.
Наступ почався через кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та високопоставленими членами його кабінету.
"Ми повинні пам'ятати, з ким маємо справу, - з групою людей, які присвятили своє життя насильству і варварству", - заявив Рубіо на брифінгу з прем'єром.
Два ізраїльські чиновники повідомили виданню, що Рубіо передав Нетаньягу позицію адміністрації Трампа. За нею, США підтримують наземну операцію, але хочуть, щоб вона була реалізована швидко і завершилася якомога швидше.
"Це не війна Трампа, це війна Бібі (прізвисько Нетаньягу - ред.), і він буде нести відповідальність за все, що відбудеться далі", - сказав журналістам американський чиновник.
Ризик для заручників
Коли ізраїльські танки наближалися до Гази, ізраїльський державний телеканал KAN повідомив, що ХАМАС може використати 20 ізраїльських заручників як живий щит проти наземного наступу.
Президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС не завдавати шкоди цим людям.
"Сподіваюся, лідери ХАМАС розуміють, у що вони вплутуються, якщо зроблять таке. Це людська жорстокість, подібної до якої бачили небагато. Не допустіть цього, інакше ВСІ "СТАВКИ" ЗНЯТО. ЗВІЛЬНІТЬ УСІХ ЗАРУЧНИКІВ НЕГАЙНО!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
У відповідь Нетаньягу подякував Трампу за його "непохитну підтримку в боротьбі Ізраїлю проти ХАМАС та за звільнення всіх наших заручників".
Скептичні прогнози
Начальник Генштабу ЦАХАЛ генерал Еял Замір, керівники Моссаду, Шин Бет і військової розвідки раніше порадили Нетаньягу не проводити наступ на Газу. На їхню думку, така операція може:
* поставити під загрозу життя ізраїльських заручників, які досі утримуються в Газі;
* призвести до великих втрат серед ЦАХАЛ;
* не досягти мети знищення ХАМАС;
* змусити Ізраїль перейти до прямого військового управління над двома мільйонами мешканців Гази.
Форум родин заручників і зниклих безвісти оприлюднив заяву з попередженням, що рішення Нетаньягу розпочати наземний наступ ставить життя людей під загрозу.
"710-та ніч у Газі може стати останньою ніччю в житті заручників, які ледве виживають, і останньою ніччю, коли ще є можливість знайти й повернути загиблих для гідного поховання. Прем'єр-міністр свідомо обирає пожертвувати ними на вівтар політичних міркувань, повністю ігноруючи позицію начальника Генштабу та органів безпеки", - йдеться у заяві родин.
Причини операції Ізраїлю
Уряд Нетаньягу зазначає, операція в Секторі Газа та у місті Газа, спрямована на повне знищення палестинського угруповання ХАМАС після масованого вторгнення ісламістів до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
Раніше Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон жителів Гази покинути місто та переселитися на південь, до "гуманітарних зон". За даними ЦАХАЛу, на даний момент Газу покинули близько 300 тисяч палестинців.
Можливу наземну операцію Ізраїлю критикували в ЄС, арабському світі (вони закликали заморозити членство Ізраїлю в ООН) та всередині самої країни (через загрозу заручникам і занадто складну для ЦАХАЛу операцію).
Візит Рубіо і удар по Досі
Нагадаємо, наступ ізраїльської армії на Газу розпочався після візиту 14 вересня до Ізраїлю держсекретаря США Марко Рубіо.
Під час зустрічі з Нетаньягу, Рубіо обговорив анексію Ізраїлем окремих територій Західного берега в контексті намірів низки західних держав визнати Державу Палестина.
9 вересня Армія оборони Ізраїлю вдарила з авіації по столиці Катару, місту Доха, де перебували лідери ХАМАС.
Операція викликала обурення Трампа, адже він вважає Катар "великим союзником" США.
За даними ЗМІ, Нетаньягу попереджав Трампа про удар по Досі й американський лідер дав свою згоду.
