США підтримують плани Ізраїлю щодо повного знищення ХАМАС - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо фактично заперечив можливість дипломатичного рішення у війні між Ізраїлем та ХАМАС, заявивши, що Сполучені Штати підтримують плани Ізраїлю щодо ліквідації цього угруповання для досягнення миру.

Про це він сказав у понеділок після переговорів у Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає Укрінформ.

«ХАМАС має припинити своє існування як збройний елемент, здатний загрожувати миру й безпеці не лише Ізраїлю, але й усьому світу. І народ Гази заслуговує на краще майбутнє»,- наголосив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що краще майбутнє для Гази «не може початися, допоки ХАМАС не буде ліквідований, і поки всі заручники - як живі, так і мертві - не будуть повернуті додому».

Рубіо зауважив, що це те, чого хоче бачити президент Трамп, «і це те, на що ви можете розраховувати - на нашу непохитну підтримку та відданість справі».

Держсекретар США також розкритикував наміри союзних держав визнати Палестинську державу під час сесії Генасамблеї ООН.

«Ці речі, які роблять ці люди й ці різні країни в Організації Об'єднаних Націй, по-перше, значною мірою пов'язані з їхньою власною внутрішньою політикою. По-друге, вони значною мірою символічні. Вони насправді не мають жодного впливу на наближення до Палестинської держави»,- заявив Державний секретар.

Він підкреслив, що єдиний вплив, який насправді мають ці заяви, це те, що вони підбадьорюють ХАМАС, а також інші елементи, такі як ХАМАС.

Тож, зазначив Рубіо, насправді це ускладнює ситуацію та перешкоджає миру.