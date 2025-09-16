Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США підтримують плани Ізраїлю щодо повного знищення ХАМАС - Рубіо

 

Держсекретар США Марко Рубіо фактично заперечив можливість дипломатичного рішення у війні між Ізраїлем та ХАМАС, заявивши, що Сполучені Штати підтримують плани Ізраїлю щодо ліквідації цього угруповання для досягнення миру.

Про це він сказав у понеділок після переговорів у Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає Укрінформ.

«ХАМАС має припинити своє існування як збройний елемент, здатний загрожувати миру й безпеці не лише Ізраїлю, але й усьому світу. І народ Гази заслуговує на краще майбутнє»,- наголосив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що краще майбутнє для Гази «не може початися, допоки ХАМАС не буде ліквідований, і поки всі заручники - як живі, так і мертві - не будуть повернуті додому».

Рубіо зауважив, що це те, чого хоче бачити президент Трамп, «і це те, на що ви можете розраховувати - на нашу непохитну підтримку та відданість справі».

Держсекретар США також розкритикував наміри союзних держав визнати Палестинську державу під час сесії Генасамблеї ООН.

«Ці речі, які роблять ці люди й ці різні країни в Організації Об'єднаних Націй, по-перше, значною мірою пов'язані з їхньою власною внутрішньою політикою. По-друге, вони значною мірою символічні. Вони насправді не мають жодного впливу на наближення до Палестинської держави»,- заявив Державний секретар.

Він підкреслив, що єдиний вплив, який насправді мають ці заяви, це те, що вони підбадьорюють ХАМАС, а також інші елементи, такі як ХАМАС.

Тож, зазначив Рубіо, насправді це ускладнює ситуацію та перешкоджає миру.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес