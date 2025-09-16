Авторизация

Axios: Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву ХАМАС у Катарі

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу минулого тижня попередив Дональда Трампа про намір завдати удару по столиці Катару Досі, де на той час перебувало керівництво ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал Axios із посиланням на три джерела.

За словами ізраїльських співрозмовників Axios, Нетаньягу 9 вересня сказав президенту США, що Ізраїль планує атакувати лідерів ХАМАС у Катарі за майже годину до того, як відбувся удар.

"Трамп знав про удар до запуску ракет. Спочатку відбулася дискусія на політичному рівні між Нетаньяху і Трампом, а потім - через військові канали. Трамп не сказав "ні", - сказав Axios ізраїльський високопосадовець.

Інше джерело порталу сказало, що США були повідомлені про удар "задовго до цього" на політичному рівні.

"Якби Трамп хотів це зупинити, він міг би це зробити. На практиці він цього не зробив", - розповіло воно.

Обидва джерела Axios сказали, що Ізраїль відкликав би удар по Катару, якби президент США заперечив проти нього.

Ця версія подій суперечить офіційній позиції Білого дому, згідно з якою про удар у США дізнались після злету ізраїльських літаків, після чого через посланника Трампа Стіва Віткоффа спробували попередити Катар, але не встигли.

У понеділок президент США попередив Ізраїль через удари по Катару, закликавши "бути обережними".
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

Бізнес