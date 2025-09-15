Rheinmetall виходить на новий для себе ринок: купує корабельні Lürssen

Німецький оборонний концерн Rheinmetall домовився про придбання Naval Vessels Lürssen (NVL) - військово-морського підрозділу відомої бременської суднобудівної групи Lürssen. Угоду планують завершити на початку 2026 року після схвалення антимонопольними органами, йдеться на сайті Rheinmetall.

Вартість угоди не розголошується.

Для Rheinmetall це означає розширення від сухопутної техніки до військового суднобудування.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, компанія в майбутньому стане "значним гравцем на суші, на воді, у повітрі та в космосі".

В межах угоди Rheinmetall отримає чотири суднобудівні підприємства у Німеччині та майданчики за кордоном і близько 2100 працівників по всьому світу.

Родина Люрссен, яка поки що володіє компанією, вирішила продати свої військові корабельні в Гамбурзі, Вільгельмсгафені та Волгасті, щоб зосередитися на бізнесі з виробництва яхт.

У 2024 році NVL отримала близько 1 млрд євро виторгу та поряд із Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) вважається провідним німецьким виробником кораблів для флоту.

NVL спільно з нідерландською корабельнею Damen будує для Бундесверу фрегати F126. Це багатомільярдний проєкт, який затримується через проблеми з електронними системами.