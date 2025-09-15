Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова планує побудувати нову швидкісну автодорогу до України
14:24 15.09.2025 |
Уряд Молдови готується до спорудження швидкісної автомагістралі від румунського кордону, що виходитиме до Одеси.
Про це заявила на відкритті Moldova Business Week віцепрем'єрка та очільниця Мінекономіки Молдови Дойна Ністор, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Представниця уряду Молдови заявила, що вже відбувається підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для будівництва. На цьому етапі зазвичай визначається маршрут дороги та використання нею частин існуючих шляхів.
"Ми модернізуємо залізничні та автомобільні коридори. До кінця 2025 року ми завершимо ТЕО (feasibility study) автомагістралі Унгени-Кишинів-Одеса, нового коридору Схід-Захід", - заявила Дойна Ністор. Вона не уточнила, де очікується вихід нового коридору на кордон з Україною
Віцепрем'єрка наголосила, що ця дорога буде активно задіяна також на етапі відбудови України.
"Маючи 1222 км кордону з Україною та прямий доступ до ЄС, Молдова прагне сприяти розвитку європейських ланцюгів постачання до України та її відбудови, допомагаючи скоротити маршрути, знизити витрати та підвищити стійкість", - заявила вона.
Як розповідала Європейська правда, у партії Санду стверджують, що розробили план інтеграції Придністровʼя.
Водночас Україна і Молдова обговорюють відновлення переправи, що додасть маршрут в обхід Придністров'я.
Раніше Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер, але той проєкт наразі не втілюється.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Британія відкриє найбільший у країні завод з виробництва дронів
|США і Китай погодили основу угоди щодо TikTok - американський міністр фінансів
|Rheinmetall виходить на новий для себе ринок: купує корабельні Lürssen
|До 30% російських забудовників можуть збанкрутувати до кінця року, – розвідка
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Китай захищає свою торгівлю з Росією і закликає інші країни не втручатися
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії