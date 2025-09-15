Авторизация

Молдова планує побудувати нову швидкісну автодорогу до України

 

Уряд Молдови готується до спорудження швидкісної автомагістралі від румунського кордону, що виходитиме до Одеси.

Про це заявила на відкритті Moldova Business Week віцепрем'єрка та очільниця Мінекономіки Молдови Дойна Ністор, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представниця уряду Молдови заявила, що вже відбувається підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для будівництва. На цьому етапі зазвичай визначається маршрут дороги та використання нею частин існуючих шляхів.

"Ми модернізуємо залізничні та автомобільні коридори. До кінця 2025 року ми завершимо ТЕО (feasibility study) автомагістралі Унгени-Кишинів-Одеса, нового коридору Схід-Захід", - заявила Дойна Ністор. Вона не уточнила, де очікується вихід нового коридору на кордон з Україною

Віцепрем'єрка наголосила, що ця дорога буде активно задіяна також на етапі відбудови України.

"Маючи 1222 км кордону з Україною та прямий доступ до ЄС, Молдова прагне сприяти розвитку європейських ланцюгів постачання до України та її відбудови, допомагаючи скоротити маршрути, знизити витрати та підвищити стійкість", - заявила вона.

Як розповідала Європейська правда, у партії Санду стверджують, що розробили план інтеграції Придністровʼя.

Водночас Україна і Молдова обговорюють відновлення переправи, що додасть маршрут в обхід Придністров'я.

Раніше Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер, але той проєкт наразі не втілюється.
