- 15.09.25
- 11:41
RSS
Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар - «великий союзник» США
10:02 15.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має бути "дуже обережним" у своїх відносинах із Катаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Один із журналістів запитав лідера США, чи хоче він передати повідомлення прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу з приводу ізраїльських ударів минулого тижня по лідерах ХАМАС.
"Я хочу, щоб вони були дуже, дуже обережними. Їм потрібно щось зробити з ХАМАС, але Катар завжди був надійним союзником Сполучених Штатів", - відповів Трамп.
Також видання зазначає, що після вечері з правителем Дохи (столиці Катару) Мухаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані в п'ятницю Трампа назвав його "чудовою людиною".
Президент США додав, що той сказав йому, що Катару потрібні "кращі зв'язки з громадськістю", оскільки "люди говорять про нього так погано, а цього робити не слід".
Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС в Катарі
Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі.
У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.
При цьому важливо відзначити, що в суботу Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС в Катарі залишаються живими, підкресливши необхідність їх ліквідувати.
