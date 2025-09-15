Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар - «великий союзник» США

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має бути "дуже обережним" у своїх відносинах із Катаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Один із журналістів запитав лідера США, чи хоче він передати повідомлення прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу з приводу ізраїльських ударів минулого тижня по лідерах ХАМАС.

"Я хочу, щоб вони були дуже, дуже обережними. Їм потрібно щось зробити з ХАМАС, але Катар завжди був надійним союзником Сполучених Штатів", - відповів Трамп.

Також видання зазначає, що після вечері з правителем Дохи (столиці Катару) Мухаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані в п'ятницю Трампа назвав його "чудовою людиною".

Президент США додав, що той сказав йому, що Катару потрібні "кращі зв'язки з громадськістю", оскільки "люди говорять про нього так погано, а цього робити не слід".

Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС в Катарі

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі.

У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.

При цьому важливо відзначити, що в суботу Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС в Катарі залишаються живими, підкресливши необхідність їх ліквідувати.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес