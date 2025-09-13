Найбільший портовий оператор Індії заборонив приймати танкери тіньового флоту Росії

Індійська Adani Group, яка управляє найбільшою в країні мережею з 14 портів, заборонила підсанкційним танкерам заходити у свої термінали. Про це з посиланням на джерела і внутрішні документи компанії повідомило агентство Reuters.

Це рішення може створити проблеми для Індії, головного покупця російської нафти, яка постачається в країну здебільшого танкерами, що є під санкціями Європейського Союзу, США та Великої Британії. Під удар потрапляють, зокрема, постачання двох нафтопереробних заводів Індії.

Один з них, HPCL-Mittal Energy, отримує всю нафту через порт Мундра, який належить Adani. HMEL управляє нафтопереробним заводом потужністю 226 000 барелів на день.

Цей порт для імпорту нафти також використовує найбільший переробник країни - Indian Oil Corp. IOC отримує сиру нафту для своїх десяти нафтопереробних заводів у кількох портах Індії.

За словами джерела, знайомого із закупівлями нафти IOC, компанія спробує закупити російські нафтові вантажі в інших портах, куди, як і раніше, дозволено захід підсанкційних суден.

Розпорядження Adani Group зобов'язує судноплавних операторів та агентів надавати письмові зобов'язання, які підтверджують, що судна не є під санкціями. Заборона стосується заходу в порт, швартування і користування портовими послугами.