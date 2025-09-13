Авторизация

НАТО зацікавився пропозицією Єврокомісії про «стіну дронів» на східному фланзі

 

У Північноатлантичному Альянсі вважають, що пропозиція створити "стіну дронів" у східних державах-членах, яку висунули в Європейській комісії, відповідає їхнім цілям зі зміцнення оборони східного флангу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сказав Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

За словами Гринкевича, пропозиція "стіни дронів" багато в чому відповідає "деяким нашим міркуванням щодо зміцнення нашого східного флангу на землі та в повітрі".

"Я нещодавно повернувся з країн Балтії та можу сказати, що багато держав інвестують у технології, беручи приклад з України щодо того, які датчики та які види зброї, кінетичної та некінетичної, можуть бути ефективними", - додав він.

Генерал додав, що інтеграція таких засобів у щоденні заходи стримування та в регіональні плани НАТО "однозначно буде тим, що ми прагнемо робити в подальшому".

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на тій же пресконференції розповів про тісне партнерство НАТО та Європейського Союзу, зокрема у сфері оборони.

"І там, де ЄС може об'єднати ініціативи, наприклад, коли йдеться про дрони та розвиток галузі - це все надзвичайно корисно і абсолютно відповідає тому, як я, і, думаю, також президентка Європейської комісії, бачимо розподіл зусиль (між ЄС і НАТО. - Ред.)", - додав Рютте.

Коментуючи порушення повітряного простору російськими безпілотниками в ніч проти середи, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Про створення "стіни дронів" у країнах Балтії згадувала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові "Про становище Союзу" цього тижня.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

