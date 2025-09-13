Фінансові новини
НАТО зацікавився пропозицією Єврокомісії про «стіну дронів» на східному фланзі
23:45 12.09.2025 |
У Північноатлантичному Альянсі вважають, що пропозиція створити "стіну дронів" у східних державах-членах, яку висунули в Європейській комісії, відповідає їхнім цілям зі зміцнення оборони східного флангу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сказав Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.
За словами Гринкевича, пропозиція "стіни дронів" багато в чому відповідає "деяким нашим міркуванням щодо зміцнення нашого східного флангу на землі та в повітрі".
"Я нещодавно повернувся з країн Балтії та можу сказати, що багато держав інвестують у технології, беручи приклад з України щодо того, які датчики та які види зброї, кінетичної та некінетичної, можуть бути ефективними", - додав він.
Генерал додав, що інтеграція таких засобів у щоденні заходи стримування та в регіональні плани НАТО "однозначно буде тим, що ми прагнемо робити в подальшому".
Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на тій же пресконференції розповів про тісне партнерство НАТО та Європейського Союзу, зокрема у сфері оборони.
"І там, де ЄС може об'єднати ініціативи, наприклад, коли йдеться про дрони та розвиток галузі - це все надзвичайно корисно і абсолютно відповідає тому, як я, і, думаю, також президентка Європейської комісії, бачимо розподіл зусиль (між ЄС і НАТО. - Ред.)", - додав Рютте.
Коментуючи порушення повітряного простору російськими безпілотниками в ніч проти середи, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.
Про створення "стіни дронів" у країнах Балтії згадувала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові "Про становище Союзу" цього тижня.
«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
НАТО зацікавився пропозицією Єврокомісії про «стіну дронів» на східному фланзі
