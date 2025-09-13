Фінансові новини
«Східний вартовий»: НАТО запускає нову місію для захисту східного флангу
23:37 12.09.2025 |
Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав генеральний секретар цієї організації Марк Рютте.
Рютте сказав, що падіння російських дронів у Польщі "не було поодиноким випадком", нагадавши про схожі інциденти в Румунії, Естонії, Латвії та Литві.
Він також розкритикував Росію за безвідповідальні дії "вздовж нашого східного флангу", назвавши їх "небезпечними і неприйнятними".
"НАТО запускає операцію "Східний вартовий", щоб ще більше посилити нашу позицію на східному фланзі. Ця військова операція розпочнеться в найближчі дні і буде залучати низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших", - сказав генсек НАТО.
Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич на тій же пресконференції уточнив, що він уже віддав наказ про початок операції "Східний вартовий".
"Нам знадобиться деякий час, щоб об'єднати все з новими внесками, які надходять, і ми продовжимо працювати над цим і вдосконалювати структуру операції, рухаючись вперед, але вона починається негайно", - сказав він.
Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у НАТО є можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку у тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.
