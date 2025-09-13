Авторизация

«Східний вартовий»: НАТО запускає нову місію для захисту східного флангу

 

Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав генеральний секретар цієї організації Марк Рютте.

Рютте сказав, що падіння російських дронів у Польщі "не було поодиноким випадком", нагадавши про схожі інциденти в Румунії, Естонії, Латвії та Литві.

Він також розкритикував Росію за безвідповідальні дії "вздовж нашого східного флангу", назвавши їх "небезпечними і неприйнятними".

"НАТО запускає операцію "Східний вартовий", щоб ще більше посилити нашу позицію на східному фланзі. Ця військова операція розпочнеться в найближчі дні і буде залучати низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших", - сказав генсек НАТО.

Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич на тій же пресконференції уточнив, що він уже віддав наказ про початок операції "Східний вартовий".

"Нам знадобиться деякий час, щоб об'єднати все з новими внесками, які надходять, і ми продовжимо працювати над цим і вдосконалювати структуру операції, рухаючись вперед, але вона починається негайно", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у НАТО є можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку у тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

