Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фейковий страховик в Норвегії: РФ звинуватили у підробці документів для «тіньового» флоту
23:29 12.09.2025 |
Російська влада зуміла зареєструвати в Норвегії страхову компанію, яка видала підроблені документи для десятків суден російського "тіньового" флоту.
Про це пишуть у спільному розслідуванні норвезька NRK і центр "Досьє".
У розслідуванні йдеться про компанію RoMarine AS, яка зареєстрована в престижному офісі будівлі Норвезької асоціації судновласників в Осло.
Як з'ясувала перевірка норвезького фінансового регулятора Finanstilsynet, насправді компанія ніколи не вела там діяльність і дистанційно продавала фальшиві страховки. У березні 2025 року Finanstilsynet вимагав від RoMarine негайно припинити роботу і передав справу в поліцію.
У створенні злочинної схеми звинувачуються двоє громадян Норвегії, болгарин і росіянин. Власником RoMarine значиться уродженець Санкт-Петербурга Андрій Мочалін.
Центр "Досьє" отримав доступ до банківських документів російської структури Мочаліна, через яку продавалися поліси, і дійшов висновку, що афера була неможлива без участі російської влади. Її послугами користувалися великі російські компанії "Новатек", "Роснефть" і Міноборони.
RoMarine видала фіктивні поліси щонайменше для 256 суден, включаючи 76 танкерів з російського "тіньового" флоту.
Перевірки в Балтійському морі виявили сім танкерів, які пред'являли фіктивні страховки RoMarine. Формально прикриті "норвезькою адресою", ці судна фактично залишалися без реального страхового покриття.
Експерти називають цей випадок кричущим прикладом обходу санкцій.
"Фальшиве страхування - це пряме порушення міжнародних конвенцій і загроза для всіх", - вважає співробітник Центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді.
"Це підриває саму систему безпеки морських перевезень", - заявила професор і доктор юриспруденції Університету Південної Данії Крістіна Марія Сііг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фейковий страховик в Норвегії: РФ звинуватили у підробці документів для «тіньового» флоту
|Рішення суду ЄС скасовує держфінансування проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, але не забороняє будівництво
|У Японії зафіксували майже 100 тисяч довгожителів
|У Непалі уряд очолить ексголова Верховного суду, яку на платформі Discord обрали протестувальники
|Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії
|Данія представила «найбільш амбітну» програму допомоги Україні
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму