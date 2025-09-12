Фінансові новини
Рішення суду ЄС скасовує держфінансування проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, але не забороняє будівництво
23:22 12.09.2025 |
Постанова суду ЄС, який скасував рішення про фінансування будівництва енергоблоків АЕС "Пакш-2" в Угорщині, не означає, що будівництво буде зупинено, йдеться про держдопомогу, заявила речниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.
"Ми говоримо про державну допомогу, а не про будівництво як таке", - пояснила журналістам офіційна представниця ЄК на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю.
Інший представник ЄК, Тома Реньє, відповідаючи на прохання пояснити подальші дії Єврокомісії, повідомив, що ЄК уважно проаналізує постанову суду, перш ніж ухвалювати рішення про можливі подальші етапи.
"Я не хочу передбачати ці майбутні етапи. Сьогодні ми можемо висловлюватися виключно в дуже загальних словах", - зазначив Реньє.
"Ми повернулися в попередній етап - етап відкритого розслідування. Що відбувається, коли ми повертаємося в цю попередню фазу? Є дві можливості. По-перше, комісія могла б затвердити нову позитивну позицію для схвалення цього заходу державної допомоги на певних умовах або без таких", - продовжив він.
"Або друга можливість: комісія може ухвалити негативне рішення. І в такому разі цей захід не може бути застосовано", - додав представник ЄК.
У відповідь на додаткове запитання він уточнив: "Якщо буде обрано другу опцію, тобто негативне рішення комісії, комісія може приписати державі-члену ЄС стягнути гроші з підприємства. Але я це пояснюю в загальних рисах".
11 вересня повідомлялося, що, відповідно до постанови суду ЄС, скасовується попереднє узгодження Єврокомісією фінансової підтримки проєкту Угорщини від 2017 року.
Згідно з матеріалами суду, основне фінансування проєкту має припасти на російський кредит у розмірі до 10 млрд євро. Водночас ще 2,5 млрд євро передбачалося профінансувати з угорського бюджету.
