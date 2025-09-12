Фінансові новини
12.09.25
- 23:35
У Японії зафіксували майже 100 тисяч довгожителів
23:01 12.09.2025 |
Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні зафіксована рекордна кількість людей віком 100 і більше років - вона становить майже 100 000 осіб.
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
Станом на вересень 2025 року кількість довгожителів у Японії становить 99 763, і це найбільша чисельність за 55-річну історію спостережень.
Жінки становили 88% від загальної кількості - їх 87 784 особи, а чоловіків-довгожителів у Японії 11 979.
Найстаршою людиною в Японії є 114-річна Шігеко Кагава з Яматокоріями, передмістя міста Нара, а найстарший чоловік - 111-річний Кійотака Мізуно з прибережного міста Івата.
Міністр охорони здоров'я Такамаро Фукока привітав довгожителів і висловив їм «вдячність за їхній багаторічний внесок у розвиток суспільства».
У Японії найбільша у світі тривалість життя, що пояснюється переважно меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку. Крім того, жителі країни дотримуються здоровішого харчування. Водночас у країні низький рівень народжуваності.
