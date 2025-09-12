Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Японії зафіксували майже 100 тисяч довгожителів

 

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні зафіксована рекордна кількість людей віком 100 і більше років - вона становить майже 100 000 осіб.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Станом на вересень 2025 року кількість довгожителів у Японії становить 99 763, і це найбільша чисельність за 55-річну історію спостережень.

Жінки становили 88% від загальної кількості - їх 87 784 особи, а чоловіків-довгожителів у Японії 11 979.

Найстаршою людиною в Японії є 114-річна Шігеко Кагава з Яматокоріями, передмістя міста Нара, а найстарший чоловік - ​​111-річний Кійотака Мізуно з прибережного міста Івата.

Міністр охорони здоров'я Такамаро Фукока привітав довгожителів і висловив їм «вдячність за їхній багаторічний внесок у розвиток суспільства».

У Японії найбільша у світі тривалість життя, що пояснюється переважно меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку. Крім того, жителі країни дотримуються здоровішого харчування. Водночас у країні низький рівень народжуваності.
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес