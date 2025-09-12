Авторизация

У Непалі уряд очолить ексголова Верховного суду, яку на платформі Discord обрали протестувальники

 

У Непалі колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі обрали тимчасовою очільницею уряду.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на адміністрацію президента Непалу.

73-річна Каркі - єдина жінка, яка обіймала посаду голови Верховного суду Непалу. Вона також стане першою жінкою, яка очолить уряд Непалу.

Напередодні New York Times писав, що її кандидатуру запропонували протестувальники, які збираються на платформі Discord.

Після того як попередній прем'єр-міністр Кхадга Прасад Шарма Олі під тиском протестів подав у відставку 9 вересня, влада в Непалі фактично перейшла до рук військових. Командування армії зустрілося з організаторами чату й попросило висунути потенційного кандидата на посаду тимчасового лідера.

Серед імен, що обговорювалися, були Сагар Дхакал, колишній політичний кандидат, та Кул Ман Гісінг, колишній директор Непальської електроенергетичної компанії.

Однак до кінця середи, 10 вересня, після тривалих обговорень і кількох опитувань група Discord об'єдналася навколо Сушили Каркі та запропонувала її кандидатуру.

У четвер, 11 вересня, Каркі зустрілася президентом Непалу Рамом Чандрою Пуделем та командувачем армії генералом Ашоком Раджем Сігделем.

Загалом, як зазначало видання, у Непалі понад 100 тисяч громадян регулярно зустрічаються у віртуальному чаті, щоб обговорити майбутнє країни.

Модератор каналу, який допоміг створити сервер і представляв групу на зустрічах з військовими, - Шасвот Ламічхане - закінчив школу лише кілька місяців.

Він пояснив, що група в Discord не представляє всю країну, а її метою було лише запропонувати тимчасового лідера, який міг би проконтролювати проведення виборів.

Більше про протести

Останні заворушення спалахнули, коли влада Непалу вирішила заборонити використання соцмереж у країні. Заборона мала на меті придушити антикорупційну кампанію в інтернеті, але вона викликала ще більше обурення.

8 вересня мітинги прокотилися вулицями навколо будівлі парламенту. Протестувальники прорвали колючий дріт і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу.

Правоохоронці розганяли людей водометами, кийками й гумовими кулями. У Національному травматологічному центрі в Катманду заявили, що багато постраждалих у тяжкому стані мали поранення в голову та груди.

Унаслідок цих зіткнень загинула щонайменше 51 людина, а ще понад 1300 постраждали.

Організатори протестів назвали їх «демонстраціями покоління Z», спричиненими розчаруванням молоді через нібито відсутність дій уряду щодо боротьби з корупцією та розширення економічних можливостей.

Значною мірою ці протести спрямовані проти так званих дітей-непо - дітей впливових людей, які отримують переваги у кар'єрі завдяки своїй родині, а не власним талантам.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Непал
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

