Сійярто переконував Рубіо, що Угорщина не може відмовитись від енергоресурсів РФ

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, яка стосувалась "мирних зусиль" Дональда Трампа, двосторонніх відносин та енергетичних питань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто розповів у прямій трансляції на Facebook.

Голова угорського МЗС сказав, що під час півгодинної розмови з Рубіо подякував за мирні зусилля Трампа і отримав запевнення, що президент США їх не полишить.

Сторони також обговорили двосторонні відносини, які, за словами угорського міністра, з поверненням Трампа в Білий дім "набули абсолютно нового виміру" та позбулись "звинувачень і стигматизації".

Крім того, Сійярто розповів Рубіо про "особливу ситуацію з енергопостачанням у Центральній Європі".

"Я поінформував його про те, як розвивалася інфраструктура в Центральній Європі і наскільки інфраструктура визначає питання енергопостачання. Що інфраструктура, географія, фізичні реалії не можуть бути проігноровані, коли ми говоримо про питання енергопостачання", - пояснив він.

У Державному департаменті коротко сказали, що Рубіо "наголосив на важливості підтримки мирного процесу" та обговорив "стратегічні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Розмова голови МЗС Угорщини та держсекретаря США відбулась на тлі заклику Дональда Трампа до ЄС припинити купівлю російських енергоресурсів - що насамперед стосується Угорщини та Словаччини.

Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС дотримується свого терміну щодо поступового припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року.
 

