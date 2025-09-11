Міністр Трампа: США хочуть обнулити російський газовий експорт в Європу

США розраховують, що Європа повністю припинить імпорт російського газу та замінить його американськими енергоресурсами, повідомив після переговорів у Брюсселі у четвер міністр енергетики США Кріс Райт.

"Наша мета - забезпечити наших союзників у всьому світі американськими енергоресурсами... Ця теза, на мою думку, особливо актуальна тут, у Європі, де я перебуваю сьогодні, бо майже 50% імпортованого природного газу надходило з Росії", - цитує Райта агентство Reuters.

За січень-липень 2025 року російський Газпром прокачав до ЄС лише 9,93 млрд кубометрів газу, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (18,3 млрд кубометрів). Якщо темпи збережуться, то до кінця року експорт російського газу до Європи становитиме близько 17 млрд кубометрів, що стане найнижчим показником із початку 1970-х років.

Водночас імпорт російського зрідженого газу в Євросоюз за перші пів року 2025-го виявився на 29% більшим, ніж за аналогічний період попереднього року (у грошовому вираженні).

"Ми прагнемо звести це до нуля, і найбільшим чинником заповнення цієї прогалини став енергетичний експорт зі Сполучених Штатів. Ми хочемо продовжувати цю роботу і повністю припинити весь російський енергетичний імпорт до ЄС", - сказав міністр.

Водночас єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен підтвердив, що ЄС залишається на курсі поступового відмовлення від російських нафти й газу до 2028 року, наголосивши, що план "дуже амбітний" і вимагає схвалення усіх країн-членів та європейських законодавців.

"Якщо існують інші можливості, щоб прискорити процес і водночас чинити тиск на Росію, ми, звісно, раді їх використати", - додав Йоргенсен.