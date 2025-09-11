ФРН розширить патрулювання повітряного простору над Польщею

Німеччина у відповідь на порушення російськими дронами розширить патрулювання повітряного простору Польщі. Про це йдеться у заяві речника німецького уряду Штефана Корнеліуса (Stefan Kornelius), опублікованій

у четвер, 11 вересня.

"У відповідь на нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі уряд Німеччини посилить свою діяльність вздовж східного кордону НАТО. На додаток до своїх існуючих зобов'язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд Німеччини продовжить та розширить патрулювання повітряного простору над Польщею", - повідомив Корнеліус.

Крім того, Німеччина працюватиме в ЄС над швидким ухваленням 19-го пакету санкцій щодо Росії.

У міністерстві оборони Німеччини заявили

, що на три місяці - до 31 грудня 2025 року - продовжать термін роботи місії із виконання завдань з протиповітряної оборони, що базується на авіабазі в Лааге. Кількість літаків Eurofighter для чергування буде подвоєна - до чотирьох, включно з екіпажами.

Ці заходи Німеччина узгоджуватиме та координуватиме з союзниками по НАТО. Нагадаємо, в рамках широкого комплексу заходів гарантування, запроваджених після анексії Криму Росією у 2014 році, союзники по НАТО надають додаткові ресурси для посилення патрулювання повітряного простору вздовж східних кордонів Альянсу. З цією метою вони розширюють існуючі сили патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, розгортають додаткові літаки у Польщі та посилюють національні можливості патрулювання повітряного простору повітряних сил Болгарії та Румунії.