- 11.09.25
- 23:45
RSS
мапа сайту
ФРН розширить патрулювання повітряного простору над Польщею
23:13 11.09.2025 |
Німеччина у відповідь на порушення російськими дронами розширить патрулювання повітряного простору Польщі. Про це йдеться у заяві речника німецького уряду Штефана Корнеліуса (Stefan Kornelius), опублікованій
у четвер, 11 вересня.
"У відповідь на нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі уряд Німеччини посилить свою діяльність вздовж східного кордону НАТО. На додаток до своїх існуючих зобов'язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд Німеччини продовжить та розширить патрулювання повітряного простору над Польщею", - повідомив Корнеліус.
Крім того, Німеччина працюватиме в ЄС над швидким ухваленням 19-го пакету санкцій щодо Росії.
У міністерстві оборони Німеччини заявили
, що на три місяці - до 31 грудня 2025 року - продовжать термін роботи місії із виконання завдань з протиповітряної оборони, що базується на авіабазі в Лааге. Кількість літаків Eurofighter для чергування буде подвоєна - до чотирьох, включно з екіпажами.
Ці заходи Німеччина узгоджуватиме та координуватиме з союзниками по НАТО. Нагадаємо, в рамках широкого комплексу заходів гарантування, запроваджених після анексії Криму Росією у 2014 році, союзники по НАТО надають додаткові ресурси для посилення патрулювання повітряного простору вздовж східних кордонів Альянсу. З цією метою вони розширюють існуючі сили патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, розгортають додаткові літаки у Польщі та посилюють національні можливості патрулювання повітряного простору повітряних сил Болгарії та Румунії.
