Франція направить три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО
23:07 11.09.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив відправити для захисту східного флангу НАТО три винищувачі Rafale після того, як до Польщі залетіли російські безпілотники.
Про це він написав на платформі X.
За словами Макрона, таке зобов'язання він дав у розмові з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, а також обговорив посилення захисту східного флангу НАТО з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
«Безпека європейського континенту є нашим пріоритетом. Ми не піддамося залякуванню з боку росії, що зростає», - наголосив президент Франції.
Що відомо про російські дрони над Польщею?
У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами. У цей час щонайменше 19 безпілотників зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.
В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
Водночас у Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.
