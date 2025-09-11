Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Албанія першою у світі призначила міністерку, створену штучним інтелектом. Вона боротиметься з корупцією

 Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама

Албанія стала першою країною у світі, яка призначила віртуальну міністерку, якою керує штучний інтелект. Її звати Діелла, що албанською мовою означає «сонечко», і вона відповідатиме за всі державні закупівлі.

Про це повідомляє Politico.

На засіданні Соціалістичної партії в столиці Албанії, Тирані, прем'єр-міністр Еді Рама оголосив, хто з міністрів залишиться на наступний термін, а кого відправлять у відставку. Він також представив Діеллу - єдину міністерку, яка не є людиною, а створена на основі ШІ.

«Діелла - перший член партії, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом», - сказав він.

Рама заявив, що Албанія стане країною, де державні тендери будуть «на 100% некорупційними й де всі державні кошти, що проходять тендерну процедуру, будуть на 100% прозорими».

«Це не наукова фантастика, а обов'язок Діелли», - сказав прем'єр-міністр.

Громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою, оскільки вона працює на платформі e-Albania, яка дає громадянам змогу отримувати цифровий доступ майже до всіх державних послуг. У неї також є аватар - молода жінка, одягнена в традиційний албанський одяг.

Використання ШІ в Албанії

Ще кілька місяців тому прем'єр-міністр Еді Рама заявляв про штучний інтелект як інструмент для боротьби з корупцією та підвищення прозорості, зазначивши, що ця технологія незабаром може стати найефективнішим елементом албанського уряду. Боротьба з корупцією - одна з вимог для вступу Албанії до ЄС, тож у такий спосіб там намагаються пришвидшити цей процес.

Штучний інтелект уже використовується в адміністрації для управління складним питанням державних закупівель - сферою, яку ЄС попросив уряд посилити, - а також для аналізу податкових та митних операцій у режимі реального часу та виявлення порушень.

Територію країни також контролюють розумні дрони та супутникові системи, які використовують штучний інтелект для перевірки незаконності на будівельних майданчиках та громадських пляжах, а також плантацій канабісу в сільській місцевості.

Крім того, існують плани використовувати штучний інтелект для боротьби з проблемами на албанських дорогах, застосовуючи технологію розпізнавання облич для того, щоб відправити на мобільний пристрій водія підказку про необхідність зниження швидкості, а також для надсилання інформації про штрафи за перевищення швидкості. Також є прагнення використовувати штучний інтелект в охороні здоров'я, освіті та цифровій ідентифікації громадян.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Албанія
 

Бізнес