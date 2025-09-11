Фінансові новини
Албанія першою у світі призначила міністерку, створену штучним інтелектом. Вона боротиметься з корупцією
23:03 11.09.2025 |
Албанія стала першою країною у світі, яка призначила віртуальну міністерку, якою керує штучний інтелект. Її звати Діелла, що албанською мовою означає «сонечко», і вона відповідатиме за всі державні закупівлі.
Про це повідомляє Politico.
На засіданні Соціалістичної партії в столиці Албанії, Тирані, прем'єр-міністр Еді Рама оголосив, хто з міністрів залишиться на наступний термін, а кого відправлять у відставку. Він також представив Діеллу - єдину міністерку, яка не є людиною, а створена на основі ШІ.
«Діелла - перший член партії, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом», - сказав він.
Рама заявив, що Албанія стане країною, де державні тендери будуть «на 100% некорупційними й де всі державні кошти, що проходять тендерну процедуру, будуть на 100% прозорими».
«Це не наукова фантастика, а обов'язок Діелли», - сказав прем'єр-міністр.
Громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою, оскільки вона працює на платформі e-Albania, яка дає громадянам змогу отримувати цифровий доступ майже до всіх державних послуг. У неї також є аватар - молода жінка, одягнена в традиційний албанський одяг.
Використання ШІ в Албанії
Ще кілька місяців тому прем'єр-міністр Еді Рама заявляв про штучний інтелект як інструмент для боротьби з корупцією та підвищення прозорості, зазначивши, що ця технологія незабаром може стати найефективнішим елементом албанського уряду. Боротьба з корупцією - одна з вимог для вступу Албанії до ЄС, тож у такий спосіб там намагаються пришвидшити цей процес.
Штучний інтелект уже використовується в адміністрації для управління складним питанням державних закупівель - сферою, яку ЄС попросив уряд посилити, - а також для аналізу податкових та митних операцій у режимі реального часу та виявлення порушень.
Територію країни також контролюють розумні дрони та супутникові системи, які використовують штучний інтелект для перевірки незаконності на будівельних майданчиках та громадських пляжах, а також плантацій канабісу в сільській місцевості.
Крім того, існують плани використовувати штучний інтелект для боротьби з проблемами на албанських дорогах, застосовуючи технологію розпізнавання облич для того, щоб відправити на мобільний пристрій водія підказку про необхідність зниження швидкості, а також для надсилання інформації про штрафи за перевищення швидкості. Також є прагнення використовувати штучний інтелект в охороні здоров'я, освіті та цифровій ідентифікації громадян.
