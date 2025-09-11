Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії про держфінансування АЕС «Пакш-2» в Угорщині
17:41 11.09.2025 |
Велика палата суду Європейського Союзу скасувала рішення Єврокомісії від 2017 року про погодження державної допомоги для проєкту будівництва АЕС "Пакш-2" в Угорщині. Про це повідомляється на сайті суду.
Контракт на будівництво нових енергоблоків був без тендеру присуджений російській компанії "Атоменергопроєкт" (АТ "НІАЕП") в межах угоди з Росією.
Австрія, яка в принципі не підтримує розвиток атомної енергетики, стверджувала, що така фінансова підтримка спотворює конкуренцію і прив'язує Угорщину до ризикованих і завищених за ціною ядерних технологій.
Суд дійшов висновку, що Єврокомісія, погодивши інвестиції, проігнорувала порушення правил держзакупівель і не пояснила, чому пряме присудження контракту росіянам без торгів є законним.
В Угорщині уже заявили, що рішення суду не створює "жодних юридичних перешкод для продовження інвестицій у Пакш, згідно з поточним графіком".
На брифінгу в четвер угорський міністр у справах ЄС Янош Бока наголосив, що в рішенні не стверджувалося, що інвестиція не відповідала правилам державних закупівель, а лише те, що Європейська комісія не обґрунтувала свою позицію.
Водночас незалежний угорський депутат Бенце Тордеї заявив у Facebook, що це рішення означає, що Європейська комісія має переглянути проєкт АЕС "Пакш-2".
"У нинішній ситуації, коли однією з головних цілей ЄС є відмова від російської енергії, було б немислимо, щоб "Пакш 2" отримав нову ліцензію", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард
|Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії про держфінансування АЕС «Пакш-2» в Угорщині
|Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome
|Трамп передав листа Лукашенку: привітав з днем народження та «молиться» за його здоров'я
|Лукашенко помилував 52 політв’язнів. Серед них є іноземці
|США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» — посланець Трампа
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini