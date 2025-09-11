Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії про держфінансування АЕС «Пакш-2» в Угорщині

 

Велика палата суду Європейського Союзу скасувала рішення Єврокомісії від 2017 року про погодження державної допомоги для проєкту будівництва АЕС "Пакш-2" в Угорщині. Про це повідомляється на сайті суду.

Контракт на будівництво нових енергоблоків був без тендеру присуджений російській компанії "Атоменергопроєкт" (АТ "НІАЕП") в межах угоди з Росією.

Австрія, яка в принципі не підтримує розвиток атомної енергетики, стверджувала, що така фінансова підтримка спотворює конкуренцію і прив'язує Угорщину до ризикованих і завищених за ціною ядерних технологій.

Суд дійшов висновку, що Єврокомісія, погодивши інвестиції, проігнорувала порушення правил держзакупівель і не пояснила, чому пряме присудження контракту росіянам без торгів є законним.

Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії про держфінансування АЕС «Пакш-2» в Угорщині

 

В Угорщині уже заявили, що рішення суду не створює "жодних юридичних перешкод для продовження інвестицій у Пакш, згідно з поточним графіком".

На брифінгу в четвер угорський міністр у справах ЄС Янош Бока наголосив, що в рішенні не стверджувалося, що інвестиція не відповідала правилам державних закупівель, а лише те, що Європейська комісія не обґрунтувала свою позицію.

Водночас незалежний угорський депутат Бенце Тордеї заявив у Facebook, що це рішення означає, що Європейська комісія має переглянути проєкт АЕС "Пакш-2".

"У нинішній ситуації, коли однією з головних цілей ЄС є відмова від російської енергії, було б немислимо, щоб "Пакш 2" отримав нову ліцензію", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

Бізнес