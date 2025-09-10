Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 20:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сікорський порадив Орбану припинити підігрувати РФ замість нещирих слів про солідарність
15:44 10.09.2025 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, який формально засудив вторгнення російських БпЛА до Польщі, а далі похвалив власну політику у питаннях російської агресії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Орбан, як повідомляли, формально висловив солідарність з Польщею через російські БпЛА у повітряному просторі країни, а потім заявив, що цей випадок доводить "правильність" угорської політики у питаннях російсько-української війни.
За кілька годин до нього у коментарі прийшов очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.
"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б "злізти з паркану" і засудити російську агресію. Просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, затвердити жорсткіші санкції проти агресора та зняти вето на початок переговорів України про вступ до ЄС", - написав він.
Нагадаємо, у Польщі знайшли уламки семи безпілотників після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.
Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА, деякі з них залетіли вглиб території країни на понад 250 кілометрів.
Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни, що передбачає консультації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював
|Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс
|Росіяни знову почали накопичувати борги за споживчими кредитами
|Мінфін рф закладе в бюджет 2026 року ціну на Urals $59 за барель
|Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля
|Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр