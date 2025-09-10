Сікорський порадив Орбану припинити підігрувати РФ замість нещирих слів про солідарність

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, який формально засудив вторгнення російських БпЛА до Польщі, а далі похвалив власну політику у питаннях російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан, як повідомляли, формально висловив солідарність з Польщею через російські БпЛА у повітряному просторі країни, а потім заявив, що цей випадок доводить "правильність" угорської політики у питаннях російсько-української війни.

За кілька годин до нього у коментарі прийшов очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б "злізти з паркану" і засудити російську агресію. Просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, затвердити жорсткіші санкції проти агресора та зняти вето на початок переговорів України про вступ до ЄС", - написав він.

Нагадаємо, у Польщі знайшли уламки семи безпілотників після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА, деякі з них залетіли вглиб території країни на понад 250 кілометрів.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни, що передбачає консультації.