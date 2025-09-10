Фінансові новини
10.09.25
- 20:12
RSS
мапа сайту
Орбан після атаки дронів РФ на Польщу: наша політика виявилася правильною
13:45 10.09.2025 |
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що "інцидент" з російськими дронами у Польщі доводить: угорська політика закликів до "миру" у війні між Україною та Росією є правильною.
Про це Орбан написав у соцмережі Х у середу, повідомляє "Європейська правда".
Угорський прем'єр заявив, що Угорщина висловлює повну солідарність з Польщею після нещодавнього "інциденту" з безпілотником.
"Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", - наголосив він.
Проте Орбан додав, що ці події є свідченням необхідності досягти миру між Україною та Росією, до чого регулярно закликає Угорщина.
"Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край", - написав Віктор Орбан.
Він додав, що з цією метою Угорщина підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру.
Варто зазначити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу прибув до Білорусі, звідки минулої ночі на територію Польщі вторглися дрони.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.
У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.
