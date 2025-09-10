Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Угорський міністр прилетів до Білорусі, звідки минулої ночі Польщу атакували дрони
12:28 10.09.2025 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу прибув до Білорусі, звідки минулої ночі на територію Польщі вторглися дрони.
Про візит Сійярто повідомив у середу на своїй Facebook-сторінці.
Угорський міністр опублікував фото з офіційних зустрічей у мінську та написав, що "діалог потрібен зараз".
"Ризик ескалації війни зростає, зараз саме час думати та діяти з холодною головою та здоровим глуздом! Європі потрібен мир, і ми представляємо його всюди!!" - написав угорський міністр закордонних справ.
Варто зазначити, що уночі з території Білорусі до Польщі, яка є партнером Угорщини по ЄС і НАТО, вторглися російській дрони.
Глава уряду Польщі Дональд Туск повідомив, що це перший випадок, коли безпілотники, що порушили польський повітряний простір, вилетіли безпосередньо з Білорусі, а не з України.
Як відомо, очільник МЗС Угорщини регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.
Торік у жовтні Сійярто заговорив російською під час виступу на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював
|Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс
|Росіяни знову почали накопичувати борги за споживчими кредитами
|Мінфін рф закладе в бюджет 2026 року ціну на Urals $59 за барель
|Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля
|Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр