Угорський міністр прилетів до Білорусі, звідки минулої ночі Польщу атакували дрони

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу прибув до Білорусі, звідки минулої ночі на територію Польщі вторглися дрони.

Про візит Сійярто повідомив у середу на своїй Facebook-сторінці.

Угорський міністр опублікував фото з офіційних зустрічей у мінську та написав, що "діалог потрібен зараз".

"Ризик ескалації війни зростає, зараз саме час думати та діяти з холодною головою та здоровим глуздом! Європі потрібен мир, і ми представляємо його всюди!!" - написав угорський міністр закордонних справ.

Варто зазначити, що уночі з території Білорусі до Польщі, яка є партнером Угорщини по ЄС і НАТО, вторглися російській дрони.

Глава уряду Польщі Дональд Туск повідомив, що це перший випадок, коли безпілотники, що порушили польський повітряний простір, вилетіли безпосередньо з Білорусі, а не з України.

Як відомо, очільник МЗС Угорщини регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Торік у жовтні Сійярто заговорив російською під час виступу на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.