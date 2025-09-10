Фінансові новини
Катар обіцяє помститися Ізраїлю за удар по ватажках ХАМАСу в Досі
10:13 10.09.2025 |
Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані пообіцяв відповісти Ізраїлю за удар по політичному керівництву ХАМАСу, яке базується в Досі.
Про це передає Укрінформ з посиланням на The Hill.
«Держава Катар зобов'язана рішуче реагувати на будь-які дії, спрямовані проти її території, і залишає за собою право на відповідь та вжиття всіх необхідних заходів для відплати», - заявив аль-Тані на пресконференції у вівторок.
Він зазначив, що його державний міністр скличе в середу засідання, щоб «переглянути всі політики та директиви з метою запобігання таким діям і заходам у майбутньому».
Аль-Тані назвав удар по Досі «державним тероризмом» з боку Ізраїлю. За його словами, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу загрожує регіональній безпеці та порушує суверенітет сусідніх країн.
«Увесь регіон має відповісти на ці варварські дії, які відображають лише одне: варварство цієї людини, яка, на жаль, веде регіон до точки, коли ми не зможемо вирішити жодної ситуації, не зможемо нічого виправити й не зможемо працювати в рамках міжнародного права. Він (Нетаньягу, - ред.) просто порушує всі ці міжнародні закони», - сказав Аль-Тані.
Водночас Катар не відмовиться від своєї ролі посередника у багатьох регіональних переговорах, зауважив він.
