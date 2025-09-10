Керівництво ХАМАСу вижило під час удару Ізраїлю в Досі - ЗМІ

Ізраїльський удар по керівництву палестинської ісламістської організації ХАМАС (вважається терористичною у США, ЄС, Німеччині й низці країн Заходу. - Ред.) не призвів до загибелі ватажків ХАМАСу. Про це повідомила у вівторок, 9 вересня, катарська телекомпанія Al Jazeera з посиланням на джерела в ХАМАСі.

"Високопоставлений представник ХАМАСу Сухаїл аль-Хінді повідомив Al Jazeera, що керівництво угруповання пережило напад, який, за словами іншого джерела, стався тоді, коли переговорна група обговорювала пропозицію США щодо припинення вогню в Газі", - пише видання.

Згодом представники угруповання повідомили, що шестеро людей, зокрема син головного перемовника ХАМАСу Халіля аль-Хайї та один з його помічників, а також катарський офіцер, були вбиті, пише видання.

Ізраїль попередив США про удар у Досі, пишуть ЗМІ

Як повідомляє інформагенція AP з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника, представника Білого дому та ще однієї особи, обізнаної в цьому питанні, Ізраїль заздалегідь попередив Сполучені Штати про майбутній удар.

Представник Білого дому не уточнив, чи надав Вашингтон Ізраїлю дозвіл на проведення удару, але інший американський чиновник заявив, що американські військові не брали участі в операції. Усі чотири співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені коментувати публічно це питання, зазначає агенція.

Al Jazeera з посиланням на представника Білого дому також повідомляє, що Вашингтон "був проінформований про операцію, спрямовану проти представників ХАМАСу у Катарі".

Згодом речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу повідомити Катар про майбутній напад з боку Ізраїлю, "що він і зробив". Як наголошує AFP, вона сказала, що американські військові повідомили адміністрацію Трампа про майбутній удар Ізраїлю, але не уточнила, чи були військові спочатку попереджені про це Ізраїлем.

Хто критикує дії Ізраїлю

Тим часом в ООН, а також у багатьох столицях світу засудили удар Ізраїлю по представниках ХАМАСу в Катарі. Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав удар Ізраїлю по будівлях у Досі "кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності" арабської держави.

Катар відіграє позитивну роль у зусиллях із досягнення перемир'я в Секторі Гази та звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, заявив генсек ООН. "Усі сторони повинні прагнути до довгострокового припинення вогню, а не руйнувати його", - додав Гутерріш, виступаючи перед журналістами.

Арабські країни й Туреччина висловили солідарність з Катаром

Так само ізраїльські удари різко розкритикували арабські країни й Туреччина. В Анкарі заявили, що ця атака показує, що Ізраїль зробив "експансіонізм і тероризм" своєю державною політикою. "Напад на переговорну делегацію ХАМАСу під час тривалих переговорів про припинення вогню свідчить про те, що Ізраїль прагне не миру, а, навпаки, продовження війни", - йдеться в заяві турецького відомства.

Йорданія назвала удар Ізраїлю "боягузливою агресією". Глава МЗС Йорданії Айман ас-Сафаді заявив про грубе порушення міжнародного права та продовження "жорстокої ізраїльської агресії", що загрожує безпеці та стабільності всього регіону.

У Саудівській Аравії розцінили атаку як грубе порушення суверенітету Катару і вказали на можливі "серйозні наслідки" для регіону. Ер-Ріяд висловив цілковиту солідарність з Катаром і пообіцяв використати всі засоби для підтримки його безпеки та суверенітету. "Повну солідарність" з Катаром також висловили Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Єгипет, Ірак, Оман і Кувейт.

Раніше речник міністерства закордонних справ Катару в дописі у Х заявив, що країна "рішуче засуджує боягузливу атаку Ізраїлю".