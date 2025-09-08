Авторизация

ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

 

Палестинське угруповання ХАМАС готове до негайних переговорів з Ізраїлем про припинення вогню та звільнення заручників, повідомляє The Times of Israel.

"ХАМАС вітає будь-які кроки, які сприяють зусиллям із припинення агресії проти нашого народу", - йдеться в заяві.

Палестинський рух у своїй заяві заявив, що готовий негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити звільнення усіх в'язнів в обмін на чітку декларацію про завершення війни, повне виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління анклавом.

В угрупованні також підтвердили, що отримали "деякі ідеї від американської сторони, спрямовані на досягнення припинення вогню".

У ХАМАС зазначили, що перебувають "у постійному контакті з посередниками, щоб перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду, яка відповідатиме нашим вимогам".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зробив останнє попередження угрупуванню ХАМАС щодо заручників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

