08.09.25
21:01
- RSS
- мапа сайту
«Останнє попередження»: Трамп закликав «Хамас» підтримати його пропозицію щодо звільнення заручників
08:46 08.09.2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на його пропозиції щодо завершення війни, та закликав рух «Хамас», визнаний терористичним в Ізраїлі, Сполучених Штатах і Євросоюзі, також підтримати ці умови, йдеться у повідомленні у соцмережі Truth Social.
«Усі хочуть повернення заручників додому. Усі прагнуть миру та завершення війни!» - написав лідер США.
За словами Трампа, ізраїльська сторона вже прийняла його план, тож тепер, на його думку, настав час для аналогічного рішення з боку «Хамасу».
Водночас він попередив угруповання про можливі «серйозні наслідки» у разі відмови від домовленостей.
«Це моє останнє попередження. Іншого не буде!» - підкреслив президент США.
Раніше Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже глибокі переговори» з угрупованням «Хамас», темою дискусій є звільнення решти заручників у Секторі Гази.
За словами Трампа, США вимагають негайного звільнення всіх захоплених палестинськими угрупованнями 7 жовтня 2023 року. Президент уточнив, що, за його даними, деякі з тих, хто вважався живими, могли нещодавно загинути. Подробиць Трамп не навів.
За повідомленнями ЗМІ, спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся в Парижі з катарськими офіційними особами для обговорення можливої угоди про припинення вогню та обмін заручниками. У переговорах, за словами президента, бере участь і його зять Джаред Кушнер, який обіймав посаду старшого радника Білого дому під час першого президентського терміну Трампа.
Форум сімей заручників подякував американському лідеру за непохитну рішучість та співчуття. Близькі заручників зазначили, що громадський тиск на владу зростає, а на вулиці виходять тисячі протестувальників із вимогою припинити війну та повернути захоплених додому.
Водночас в Ізраїлі посилюються суперечки щодо тактики уряду щодо «Хамасу». Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжує наполягати на жорстких умовах - звільнення всіх заручників, роззброєння угруповання та демілітаризація Гази, а також ізраїльський контроль за безпекою.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує підготовку до захоплення міста Газа. За даними ізраїльських ЗМІ, армія побоюється, що «Хамас» може спробувати перемістити заручників або використати їх як живий щит. Високопосадовці попереджають, що операція може тривати місяці і поставить життя заручників під ще більшу загрозу.
«Хамас» у відповідь заявив про готовність до «всеосяжної угоди» - обміну всіх полонених на палестинських ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях, і створення «адміністрації технократів» у Газі. Ізраїль відкинув цю пропозицію як політичний виверт.
За офіційними даними, в руках джигадистів у Секторі Гази залишаються 48 людей, з них 26 оголошені загиблими. Ізраїльська влада поки не прокоментувала слова Трампа про можливу загибель частини живих заручників.
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
