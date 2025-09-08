Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Останнє попередження»: Трамп закликав «Хамас» підтримати його пропозицію щодо звільнення заручників

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на його пропозиції щодо завершення війни, та закликав рух «Хамас», визнаний терористичним в Ізраїлі, Сполучених Штатах і Євросоюзі, також підтримати ці умови, йдеться у повідомленні у соцмережі Truth Social.

«Усі хочуть повернення заручників додому. Усі прагнуть миру та завершення війни!» - написав лідер США.

За словами Трампа, ізраїльська сторона вже прийняла його план, тож тепер, на його думку, настав час для аналогічного рішення з боку «Хамасу».

Водночас він попередив угруповання про можливі «серйозні наслідки» у разі відмови від домовленостей.

«Це моє останнє попередження. Іншого не буде!» - підкреслив президент США.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже глибокі переговори» з угрупованням «Хамас», темою дискусій є звільнення решти заручників у Секторі Гази.

За словами Трампа, США вимагають негайного звільнення всіх захоплених палестинськими угрупованнями 7 жовтня 2023 року. Президент уточнив, що, за його даними, деякі з тих, хто вважався живими, могли нещодавно загинути. Подробиць Трамп не навів.

За повідомленнями ЗМІ, спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся в Парижі з катарськими офіційними особами для обговорення можливої угоди про припинення вогню та обмін заручниками. У переговорах, за словами президента, бере участь і його зять Джаред Кушнер, який обіймав посаду старшого радника Білого дому під час першого президентського терміну Трампа.

Форум сімей заручників подякував американському лідеру за непохитну рішучість та співчуття. Близькі заручників зазначили, що громадський тиск на владу зростає, а на вулиці виходять тисячі протестувальників із вимогою припинити війну та повернути захоплених додому.

Водночас в Ізраїлі посилюються суперечки щодо тактики уряду щодо «Хамасу». Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжує наполягати на жорстких умовах - звільнення всіх заручників, роззброєння угруповання та демілітаризація Гази, а також ізраїльський контроль за безпекою.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує підготовку до захоплення міста Газа. За даними ізраїльських ЗМІ, армія побоюється, що «Хамас» може спробувати перемістити заручників або використати їх як живий щит. Високопосадовці попереджають, що операція може тривати місяці і поставить життя заручників під ще більшу загрозу.

«Хамас» у відповідь заявив про готовність до «всеосяжної угоди» - обміну всіх полонених на палестинських ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях, і створення «адміністрації технократів» у Газі. Ізраїль відкинув цю пропозицію як політичний виверт.

За офіційними даними, в руках джигадистів у Секторі Гази залишаються 48 людей, з них 26 оголошені загиблими. Ізраїльська влада поки не прокоментувала слова Трампа про можливу загибель частини живих заручників.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес