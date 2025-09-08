Армія Ізраїлю висунула ультиматум мешканцям Гази

Ракетно-бомбові удари ВПС Ізраїлю по будівлях у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом вихідних не припиняла наступальних дій у Секторі Гази. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у неділю, 7 вересня, на початку засідання кабінету міністрів. За його словами, ізраїльські військові посилили "операцію на околицях міста і в самій Газі".

Напередодні, ізраїльська армія закликала всіх мешканців Гази "негайно" залишити місто й перебратися в район на півдні Сектора Гази, який було оголошено "гуманітарною зоною". Нині ізраїльські війська "знищують терористичну інфраструктуру і руйнують виявлені терористичні вежі", заявив Нетаньяху в неділю перед своїми міністрами, маючи на увазі, очевидно, кілька висотних будівель у Газі, котрі були знищені внаслідок ізраїльських ударів з повітря, пише інформагенція AFP.

Днями в Ізраїлі заявили, що ізраїльські військові контролюють близько 40 відсотків території цього палестинського міста.

Обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази та Ємену

Тим часом ізраїльська армія також повідомила, що з території Сектора Гази було випущено дві ракети, однак вони не завдали шкоди Ізраїлю. Відповідальність за ці ракетні атаки взяла на себе палестинська ісламістська організація "Ісламський джихад" (вважається терористичною в більшості країн Заходу. - Ред.) .

Крім того, розташований на півдні Ізраїлю аеропорт поблизу курорту Ейлат був атакований безпілотником з Ємену. Ізраїльська армія звинуватила в тому ударі єменських хуситів, яких підтримує Іран. Самі хусити підтвердили, що удару по летовищу завдали саме вони своїм дроном. Відомо, що внаслідок дронового удару пошкоджень зазнав зал прибуття, одна особа дістала легких поранень. Повітряний рух було тимчасово припинено.

Як повідомило видання Times of Israel, повітряна тривога не оголошувалася. Згідно з інформацією видання, тепер армія перевіряє, з якої причини дрон не було завчасно виявлено. Раніше у ЦАХАЛ повідомиляли, що три БпЛА, запущені з Ємену, були перехоплені ізраїльською протиповітряною обороною.

Нагадаємо, нинішня війна в Секторі Гази розпочалася нападом бойовиків палестинської екстремістської організації ХАМАС (вважається терористичною у США, ЄС, Німеччині й більшості країн Заходу. - Ред.) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 людей, а 251 були захоплені терористами як заручники. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну воєнну операцію у Секторі Гази, де, за даними підконтрольних ХАМАСу органів охорони здоров'я, за цей час загинули понад 64300 людей. Спроби досягнення перемир'я провалювалися. Через дії Ізраїлю в Секторі Гази, величезну кількість вочевидь цивільних жертв, спричинену гуманітарну катастрофу ізраїльський уряд дедалі більше наражається на критику міжнародної спільноти.