05.09.25
14:07
- RSS
- мапа сайту
Армія Ізраїлю заявила, що контролює 40 відсотків міста Газа
13:56 05.09.2025 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в рамках операції "Колісниці Гідеона" взяла під контроль 40 відсотків міста Газа. Про це заявив
представник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін на брифінгу у четвер, 4 вересня.
Він зазначив, що протягом останніх тижнів ізраїльська армія розпочала другий етап операції "Колісниці Гідеона", а цього тижня - почала мобілізувати десятки тисяч резервістів для боротьби з палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС у Газі.
"Ми продовжуємо завдавати рішучих ударів по терористичній інфраструктурі ХАМАСу. (...) Сьогодні ми маємо оперативний контроль над 40 відсотками міста Газа. Операція розширюватиметься та посилюватиметься найближчими днями", - сказав Дефрін.
Нагадаємо, армія Ізраїлю почала наступ на місто Газа 20 серпня. Рішення взяти Газу під контроль кабінет безпеки Ізраїлю схвалив 8 серпня. Цей план розкритикували як в Ізраїлі, так і в низці інших країн.
ХАМАС опублікував відео із двома заручниками
Водночас у п'ятницю, 5 вересня, воєнізоване крило угруповання ХАМАС опублікувало відеозапис з нібито двома ізраїльськими заручниками, захопленими під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, повідомляє агентство AFP.
На відео один заручник сидіть в автомобілі, що проїжджає через район зі зруйнованими будівлями, й закликає прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не провадити наступ на Газу. Заручник, якого згодом зняли під час зустрічі з іншим полоненим, на відео говорить, що він знаходиться у місті Газа, і запис зроблено 28 серпня. Перевірити цю інформацію та дату зйомки відео наразі неможливо.
