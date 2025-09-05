Bloomberg: Компанія з Південної Кореї платить $72 000 працівницям за народження дитини

У Південній Кореї будівельна компанія Booyoung запустила програму підтримки народжуваності, згідно з якою кожна працівниця отримає 100 млн вон (близько $72 000) за народження дитини. Про це пише Bloomberg.

Компанія запровадила ці виплати заднім числом, тобто співробітниці отримуватимуть їх за дітей, які народилися за останні три роки.

Завдяки цій програмі кількість новонароджених серед працівників компанії вже зросла. У 2024 році співробітники народили на п'ятеро дітей більше, ніж зазвичай. Загалом близько 100 працівників отримали виплати, і жоден із них не залишив компанію.

На такий крок Booyoung зважилася на тлі найнижчої серед усіх країн світу народжуваності у Південній Кореї - лише 0,75 дитини на одну жінку. Якщо тенденція збережеться, до 2072 року населення Кореї скоротиться майже на третину.

Ініціативу підхопили й інші великі бізнеси. Розробник ігор Krafton почав виплачувати $43 000 за народження та ще $29 000 - упродовж перших восьми років життя дитини, а авіабудівна компанія Korea Aerospace Industries пропонує $7 000 за першу і другу дитину та $22 000 - за третю.

Крім того, концерн Hanwha Group уже витратив понад $820 000 на підтримку співробітників-батьків.

Уряд Південної Кореї також активно стимулює народжуваність: пропонує батькам субсидоване житло, грошові виплати та податкові пільги. У Сеулі, наприклад, сім'ї без власного житла отримують понад $5 000 допомоги за кожну дитину.

Внаслідок цих заходів у 2024 році вперше за майже десятиліття рівень народжуваності в країні зріс, а кількість шлюбів збільшилася.

Для порівняння, в Україні частка людей віком 65 років і старше збільшилася з 12% у 1991 році до 22% у 2024 році.

Рівень народжуваності, нижчий за потрібний для простого відтворення населення, спостерігається в Україні із середини 1960-х.

В період із початку збройної агресії Росії, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, сумарний коефіцієнт народжуваності знизився до 0,9.