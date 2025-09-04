Фінансові новини
У Європарламенті чекають на першу за понад сім років делегацію з Китаю
23:42 03.09.2025 |
Європейський парламент уперше з травня 2018 року очікує візит політичної делегації з Китаю, з якою обговорять двосторонні відносини та міжнародні питання.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Politico сказав євродепутат і голова міжпарламентської делегації ЄС-Китай Енгін Ероглу.
Ероглу розповів, що візит делегації Китаю до Європарламенту ще остаточно не узгоджений і може відбутися в середині жовтня або на початку листопада.
Він сказав, що депутати Європарламенту хочуть обговорити з китайськими політиками теми війни Росії в Україні, торгівлі, збереження ролі Організації Об'єднаних Націй у світовому порядку та прав людини.
"Ми повинні змінити статус-кво наших торговельних відносин. Наразі у нас величезний торговельний дефіцит з Китаєм, і нам потрібно його зменшити... ми фактично віддаємо Китаю наше процвітання", - додав євродепутат.
За словами Ероглу, ЄС повинен послідовно наголошувати на тому, що поліпшення відносин із Китаєм "залежить від позиції Китаю щодо війни" в Україні.
Востаннє представники Європарламенту та парламенту Китаю зустрічались у Пекіні в травні 2018 року. Подальші переговори були призупинені через пандемію COVID-19 та розрив дипломатичних відносин після того, як Пекін наклав санкції на законодавців ЄС у 2021 році.
У квітні 2025 року Китай і Європейський парламент скасували санкції, введені один проти одного, відкривши шлях для подальшого політичного діалогу.
