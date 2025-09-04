Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Європарламенті чекають на першу за понад сім років делегацію з Китаю

У Європарламенті чекають на першу за понад сім років делегацію з Китаю

 

Європейський парламент уперше з травня 2018 року очікує візит політичної делегації з Китаю, з якою обговорять двосторонні відносини та міжнародні питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Politico сказав євродепутат і голова міжпарламентської делегації ЄС-Китай Енгін Ероглу.

Ероглу розповів, що візит делегації Китаю до Європарламенту ще остаточно не узгоджений і може відбутися в середині жовтня або на початку листопада.

Він сказав, що депутати Європарламенту хочуть обговорити з китайськими політиками теми війни Росії в Україні, торгівлі, збереження ролі Організації Об'єднаних Націй у світовому порядку та прав людини.

"Ми повинні змінити статус-кво наших торговельних відносин. Наразі у нас величезний торговельний дефіцит з Китаєм, і нам потрібно його зменшити... ми фактично віддаємо Китаю наше процвітання", - додав євродепутат.

За словами Ероглу, ЄС повинен послідовно наголошувати на тому, що поліпшення відносин із Китаєм "залежить від позиції Китаю щодо війни" в Україні.

Востаннє представники Європарламенту та парламенту Китаю зустрічались у Пекіні в травні 2018 року. Подальші переговори були призупинені через пандемію COVID-19 та розрив дипломатичних відносин після того, як Пекін наклав санкції на законодавців ЄС у 2021 році.

У квітні 2025 року Китай і Європейський парламент скасували санкції, введені один проти одного, відкривши шлях для подальшого політичного діалогу.
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес