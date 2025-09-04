Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мита Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості Європи

 

Хімічні виробники Європи знову опинилися в скруті: імпортні мита США дестабілізують світову торгівлю, змушуючи клієнтів відкладати замовлення і знижуючи попит у секторі, який досі намагається оговтатися після енергетичної кризи 2022 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хімічна галузь - четверта за обсягом експорту в ЄС після машинобудування, автомобілебудування та фармацевтики - вже кілька років потерпає від високих витрат на виробництво через різке зростання цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну.

Слабкий попит у ключових індустріях змусив частину компаній закривати підприємства і скорочувати робочі місця. Тепер же додалися тарифи США щонайменше у 15% на товари з ЄС, які вдарили по основних клієнтах галузі - автомобільній, машинобудівній та споживчій промисловості. Автовиробники у світі вже зафіксували мільярдні збитки через торгову війну президента Дональда Трампа.

За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі очікуються на 5% нижчими після падіння на 22% у другому.

"Після енергетичної кризи ми сподівалися на стабільне відновлення обсягів і маржі в хімічному секторі Європи", - зазначив аналітик Metzler Research Томас Шульте-Форвік. "Але тарифи, тиск на ціни та жорстка конкуренція з Азії створюють токсичну суміш".

Найбільші гравці - зокрема BASF, Brenntag і Lanxess - частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони потерпають від обережної поведінки клієнтів. Замовники відкладають закупівлі: якщо раніше вони планували на 3-4 місяці наперед, то тепер замовлення робляться лише на кілька тижнів. BASF у липні знизила прогноз на рік.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес