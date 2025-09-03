У Польщі вироблятимуть ракети до корейських аналогів HIMARS

Homar-K (фото - Головне командування Збройних сил Польщі)

Польська WB Group і південнокорейська Hanwha Aerospace підписали угоду про створення спільного підприємства, яке вироблятиме ракети CGR-080. Церемонія підписання відбулася на 33-й Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO) у Кельцях, повідомило Міністерство оборони Польщі.

"Це, мабуть, найбільша подія цієї MSPO. Ми отримуємо можливість виробляти ракети для пускової установки Homar-K, і це винятковий момент. [...] Ми не лише купуємо зброю, а й переносимо виробництво до Польщі", - цитує міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша Rzeczpospolita.

Йдеться про високоточні ракети з дальністю польоту до 80 км для системи K239 Chunmoo, яка у частково локалізованій версії для Польщі отримала назву Homar-K. Початок постачань очікується у 2028 році.

"Це проривний момент, оскільки досі в Польщі не було подібних технологій", - пояснив виданню президент і основний акціонер WB Group Пьотр Войцеховський.

Важливо також, що разом із корейцями поляки розроблятимуть ракети зі значно більшою дальністю.

Розташування нового заводу поки що не розголошують. Відомо, що розглядаються два варіанти. Загальна вартість інвестицій очікується на рівні близько мільярда злотих (майже 235 млн євро).

На новому заводі працюватиме близько 200 осіб (зараз у групі WB у Польщі близько 2500 працівників).

Реактивні артилерійські модулі K239 Chunmoo, залежно від боєприпасу, можуть вражати цілі супротивника на відстані від 80 до майже 300 км. Польська армія закупила близько 290 таких систем, постачання яких заплановано на 2029 рік. Нині на її озброєнні є понад сотня таких систем.

CGR-080 - це фактичний аналог GMLRS до HIMARS. Ракета має трохи більший діаметр (239 мм проти 227 мм), але аналогічну бойову частину вагою 90 кг, дальність близько 80 км і систему наведення за допомогою супутникової та інерціальної системи.