Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі

 

Адміністрація Дональда Трампа порушила федеральний закон, розгорнувши в червні війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

Як повідомляє The Washington Post, про це йдеться в постанові окружного федерального судді в штаті Каліфорнія, передає Укрінформ.

«Рішенням у справі, ініційованій губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсоном, визначено, що федеральний уряд порушив Закон про військові загони (Posse Comitatus Act), який забороняє військовослужбовцям забезпечувати виконання цивільних законів», - зазначається в повідомленні.

Окружний суддя США Чарльз Р. Бреєр, який представляє Північний округ штату Каліфорнія, у висновках підкреслив, що війська Національної гвардії здійснювали внутрішні правоохоронні дії, що порушує закон. Зазначається, що рішення судді стосуються лише ситуації в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв Укрінформ, влада Каліфорнії подала судовий позов щодо президента Дональда Трампа через розгортання ним у червні 2 тисяч нацгвардійців без узгодження з керівництвом штату. Вона звинуватила президента у спробах створити хаос задля власних політичних цілей.

Протести в Каліфорнії спалахнули після серії імміграційних рейдів, внаслідок яких були заарештовані понад 100 осіб. Люди вийшли на мітинги в центрі Лос-Анджелеса та його околицях. Місцева влада кинула правоохоронців для розгону демонстрацій.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

