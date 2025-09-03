Фінансові новини
Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі
23:07 02.09.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа порушила федеральний закон, розгорнувши в червні війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.
Як повідомляє The Washington Post, про це йдеться в постанові окружного федерального судді в штаті Каліфорнія, передає Укрінформ.
«Рішенням у справі, ініційованій губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсоном, визначено, що федеральний уряд порушив Закон про військові загони (Posse Comitatus Act), який забороняє військовослужбовцям забезпечувати виконання цивільних законів», - зазначається в повідомленні.
Окружний суддя США Чарльз Р. Бреєр, який представляє Північний округ штату Каліфорнія, у висновках підкреслив, що війська Національної гвардії здійснювали внутрішні правоохоронні дії, що порушує закон. Зазначається, що рішення судді стосуються лише ситуації в Лос-Анджелесі.
Як повідомляв Укрінформ, влада Каліфорнії подала судовий позов щодо президента Дональда Трампа через розгортання ним у червні 2 тисяч нацгвардійців без узгодження з керівництвом штату. Вона звинуватила президента у спробах створити хаос задля власних політичних цілей.
Протести в Каліфорнії спалахнули після серії імміграційних рейдів, внаслідок яких були заарештовані понад 100 осіб. Люди вийшли на мітинги в центрі Лос-Анджелеса та його околицях. Місцева влада кинула правоохоронців для розгону демонстрацій.
