Південна Корея роздає роботів літнім людям

У Південній Кореї тисячі самотніх літніх людей отримали нового співрозмовника - Hyodol, ляльку з штучним інтелектом, що здатна спілкуватися, нагадувати про ліки, слідкувати за станом здоров'я та викликати допомогу у критичних ситуаціях. «Hyodol, я тебе люблю» - каже 81-річна пані Кім, сидячи на ліжку поруч із лялькою. «Бабусю, я теж вас люблю» - відповідає м'який голос робота.

Що вміє Hyodol?

Інтелектуальні функції робота забезпечує ChatGPT. Робот має дружній голос і здатність до емоційного діалогу. Він нагадує про прийом ліків, їжі і важливі справи. Hyodol здатний виявляти тривожні сигнали (наприклад, відсутність руху протягом 24 годин) і автоматично викликає соціальних працівників. Також робот щодня записує відповіді на запитання типу «Як ви себе почуваєте?» для аналізу емоційного стану.

Цифри та масштаби

Південна Корея має одне з найгірших сальдо народжуваності у світі, конкуруючи по цьому показнику з Японією і Тайванем. Станом на 2023 рік, в країні народжувалося майже вдвічі менше людей, ніж помирало. Щороку населення країни скорочується на понад 200 000 людей. Середній рівень народжуваності складає всього 0,72 дитини на одну жінку (вважається, що для збереження рівня популяції необхідно принаймні 2,1 дитини). Це в майбутньому призведе до того, що кількість старих людей значно переважатиме кількість молоді - проблема догляду за літніми людьми стане актуальною, як ніколи.

Влада країни роздала вже понад 12,000 пристроїв самотнім людям. Вартість одного такого пристрою складає приблизно 160 млн корейських вон (~$120,000 USD). Це значно дешевше за річну зарплату доглядальника. У 2023 році дефіцит доглядальників у Кореї становив 190,000 осіб, а до 2032 року очікується зростання до 1.55 млн.

Глобальний тренд

Hyodol - не єдиний приклад. У Японії існує Paro, терапевтичний роботюлень, що муркоче й блимає, дивні американці розмовляють з лампою ElliQ, у Сінгапурі - Dexie, що грає, співає й тренує літніх людей.

Люди шукали собі штучних компаньйонів за довго до того, як розвиток робототехніки дозволив створювати відносно інтелектуальні сучасні пристрої. Так, відому іграшку Тамагочі вигадала самотня на той час Aki Maita. Оригінальна версія Тамагочі не передбачала «переродження» улюбленця після смерті, що призводило до особливо сильних нервових потрясінь - відомі навіть випадки самогубств підлітків через втрату цифрового улюбленця.

Етичні виклики

Деякі літні люди настільки прив'язуються до роботів, що хочуть бути похованими разом із своїми механічними помічниками. Вже відомі випадки, коли Hyodol виявляв суїцидальні думки й передавав їх соціальним службам. Фахівці з кібербезпеки однак збентежені тим, що існує ризик витоку приватної інформації - адже ляльки записують інтимні розмови і обробляють їх на сторонніх серверах.

Назва Hyodol походить від корейського поняття "孝道" - шлях синівської поваги, що символізує турботу про старших. Це не просто гаджет - це технологічна інтерпретація традиційної етики.