Нафтопровід з Угорщини до Сербії буде побудовано до кінця 2027 року — Reuters
12:21 02.09.2025 |
Угорську ділянку запланованого нафтопроводу з Угорщини до Сербії буде завершено до кінця 2027 року, заявив 1 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Як повідомляє Reuters, у заяві, опублікованій після зустрічі з міністром енергетики Сербії, Сійярто також сказав, що Угорщина імпортувала близько 5 млрд кубічних метрів газу трубопроводом «Турецький потік» через Сербію до кінця серпня. Це означає, що імпорт газу через «Турецький потік» цього року може досягти рекордного рівня.
Сійярто сказав, що будівництво нового нафтопроводу угорською нафтовою групою MOL буде прискорено, що дозволить Сербії постачати російську сиру нафту марки Urals.
«В Угорщині MOL незабаром завершить перший етап підготовчих робіт, і зараз тривають роботи з отримання дозволів та екологічної підготовки», - сказав він, додавши, що угорська ділянка трубопроводу простягатиметься на 190 км (118 миль).
Постачання російської нафти в Угорщину й Словаччину було призупинено наприкінці серпня на кілька днів після українського удару по об'єкту в росії.
Протягом останніх кількох тижнів росія й Україна посилили атаки на енергетичну інфраструктуру одна одної, завдавши удару по українських системах опалення, російському трубопроводу «дружба» та інших об'єктах, оскільки президент США Дональд Трамп наполягав на досягненні угоди про припинення розв'язаної росією повномасштабної війни проти України.
Європейський Союз скоротив постачання енергоносіїв з росії після широкого вторгнення в Україну 2022 року й прагне поступово відмовитися від російської нафти й газу до кінця 2027 року. Але члени ЄС Словаччина й Угорщина підтримують відносини з президентом росії й виступають проти поступового припинення імпорту.
