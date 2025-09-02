Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський банк Heihe припинив проводити платежі з Росії після санкцій ЄС
23:17 01.09.2025 |
Китайський Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції ЄС, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній. Про це пише російське видання Ведомости.
Інформацію підтвердили співрозмовники у двох російських банках і четверо імпортерів, які безпосередньо зіткнулися з проблемою.
За даними джерел, ще протягом місяця після введення обмежень розрахунки проводилися у звичайному режимі. Проте минулого тижня платежі були зупинені.
Heihe був одним з небагатьох китайських банків, що відкривав кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не перебували під санкціями.
Після зупинки роботи інших китайських банків саме сюди перейшла частина клієнтів малого й середнього бізнесу з РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Зеленський: У четвер на засіданні «Коаліції охочих» обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки
|Китайський банк Heihe припинив проводити платежі з Росії після санкцій ЄС
|Ірак та Саудівська Аравія припинили поставки нафти на російський НПЗ у Індії – Reuters
|Норвегія закупить у Британії фрегати на 11,5 млрд євро
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo