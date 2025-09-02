Авторизация

Китайський банк Heihe припинив проводити платежі з Росії після санкцій ЄС

 

Китайський Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції ЄС, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній. Про це пише російське видання Ведомости.

Інформацію підтвердили співрозмовники у двох російських банках і четверо імпортерів, які безпосередньо зіткнулися з проблемою.

За даними джерел, ще протягом місяця після введення обмежень розрахунки проводилися у звичайному режимі. Проте минулого тижня платежі були зупинені.

Heihe був одним з небагатьох китайських банків, що відкривав кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не перебували під санкціями.

Після зупинки роботи інших китайських банків саме сюди перейшла частина клієнтів малого й середнього бізнесу з РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

