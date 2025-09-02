Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WP: план США щодо Гази передбачає релокацію населення

 

Післявоєнний план для Сектора Гази, який циркулює в адміністрації президента США Дональда Трампа, передбачає передання анклаву під управління Сполучених Штатів щонайменше на 10 років, поки він не перетвориться на "туристичний курорт та високотехнологічний центр виробництва і технологій".

Про це у неділю, 31 серпня, повідомила

газета The Washington Post, яка ознайомилася із 38-сторінковим документом. Проєкт має назву "Траст реконструкції, прискорення економічного розвитку та трансформації Гази" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, або GREAT Trust).

План передбачає принаймні тимчасове переселення понад двох мільйонів жителів Гази - або шляхом "добровільного" виїзду до іншої країни, або в деякі безпечні зони всередині анклаву.

За даними видання, кожен палестинець, який погодиться виїхати, отримає п'ять тисяч доларів готівкою та субсидію на покриття чотирьох років орендної плати в іншому місці, а також річний запас їжі.

Власникам землі запропонують цифровий токен в обмін на право перебудови їхньої власності, який можна буде використати для життя в іншому місці або обміняти на квартиру в оновленому Секторі Гази.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес