WP: план США щодо Гази передбачає релокацію населення

Післявоєнний план для Сектора Гази, який циркулює в адміністрації президента США Дональда Трампа, передбачає передання анклаву під управління Сполучених Штатів щонайменше на 10 років, поки він не перетвориться на "туристичний курорт та високотехнологічний центр виробництва і технологій".

Про це у неділю, 31 серпня, повідомила

газета The Washington Post, яка ознайомилася із 38-сторінковим документом. Проєкт має назву "Траст реконструкції, прискорення економічного розвитку та трансформації Гази" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, або GREAT Trust).

План передбачає принаймні тимчасове переселення понад двох мільйонів жителів Гази - або шляхом "добровільного" виїзду до іншої країни, або в деякі безпечні зони всередині анклаву.

За даними видання, кожен палестинець, який погодиться виїхати, отримає п'ять тисяч доларів готівкою та субсидію на покриття чотирьох років орендної плати в іншому місці, а також річний запас їжі.

Власникам землі запропонують цифровий токен в обмін на право перебудови їхньої власності, який можна буде використати для життя в іншому місці або обміняти на квартиру в оновленому Секторі Гази.