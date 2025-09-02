Фінансові новини
WP: план США щодо Гази передбачає релокацію населення
16:46 01.09.2025 |
Післявоєнний план для Сектора Гази, який циркулює в адміністрації президента США Дональда Трампа, передбачає передання анклаву під управління Сполучених Штатів щонайменше на 10 років, поки він не перетвориться на "туристичний курорт та високотехнологічний центр виробництва і технологій".
Про це у неділю, 31 серпня, повідомила
газета The Washington Post, яка ознайомилася із 38-сторінковим документом. Проєкт має назву "Траст реконструкції, прискорення економічного розвитку та трансформації Гази" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, або GREAT Trust).
План передбачає принаймні тимчасове переселення понад двох мільйонів жителів Гази - або шляхом "добровільного" виїзду до іншої країни, або в деякі безпечні зони всередині анклаву.
За даними видання, кожен палестинець, який погодиться виїхати, отримає п'ять тисяч доларів готівкою та субсидію на покриття чотирьох років орендної плати в іншому місці, а також річний запас їжі.
Власникам землі запропонують цифровий токен в обмін на право перебудови їхньої власності, який можна буде використати для життя в іншому місці або обміняти на квартиру в оновленому Секторі Гази.
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Зеленський: У четвер на засіданні «Коаліції охочих» обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки
|Китайський банк Heihe припинив проводити платежі з Росії після санкцій ЄС
|Ірак та Саудівська Аравія припинили поставки нафти на російський НПЗ у Індії – Reuters
|Норвегія закупить у Британії фрегати на 11,5 млрд євро
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo