ЄС розглядає нові правила голосування у сфері зовнішньої політики через Угорщину - Bloomberg

У Європейському Союзі обговорюють можливість відмови від принципу одностайного ухвалення рішень у спробі уникнути постійних блокувань щодо України з боку Угорщини.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на документ, який був розісланий державам-членам перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у суботу в Копенгагені, передає Укрінформ.

Згідно з документом, група з 12 країн розглянула невивчені юридичні шляхи запровадження голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності. У документі викладено наявні правові можливості, якими можна скористатися, наприклад, домогтися від Європейської Ради затвердження певних сфер, у яких рішення може ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів.

Раніше експрем'єр-міністр Італії та президент Європейського центрального банку Маріо Драгі у своєму звіті за 2024 рік про майбутнє європейської конкурентоспроможності, виступив за розширення використання голосування кваліфікованою більшістю при ухваленні рішень. Цю думку підтримали інші впливові особи, зокрема нинішня президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Внесення змін дозволило б уникнути ситуації, коли окремі держави можуть блокувати рішення, які мають широку підтримку в блоці з 27 країн.

Зокрема, така проблема виникає через Угорщину, яка послідовно виступає проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС - що викликає інтенсивні дипломатичні суперечки та переговори з метою вплинути на її позицію.

Країни ЄС висловлюють все більше роздратування діями Будапешта. У п'ятницю Угорщина відмовилася підписати заяву, в якій засуджуються російські удари по Україні, які сталися цього тижня і в результаті яких загинуло 25 осіб та було пошкоджено місію ЄС у Києві. Того ж дня головний дипломат ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння з приводу того, що Угорщина продовжує блокувати фонд у розмірі 6,6 млрд євро, призначений для відшкодування державам-членам витрат на обладнання, передане Україні.