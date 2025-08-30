Фінансові новини
- 30.08.25
- 01:23
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії загрозі РФ у Балтійському морі
23:24 29.08.2025 |
Швеція розпочала будівництво своєї першої безпілотної мінісубмарини в рамках програми швидкого розвитку оборони, спрямованої на посилення безпеки та спостереження в Балтійському морі.
Про це повідомляє TVP, передає Укрінформ.
НАТО розпочало операцію «Балтійський вартовий» для захисту критичної інфраструктури та запобігання подальшим атакам у відповідь на саботаж підводних кабелів у Балтійському морі, що порушує зв'язок та енергетичні зв'язки між країнами НАТО, в чому звинувачують російські цивільні судна.
Шестиметровий безпілотний підводний човен Швеція розробляє на південній верфі Kockumsvarvet Шведською адміністрацією оборонних матеріалів (FMV) та оборонною компанією Saab. Прототип планується спустити на воду наступного літа.
«Саме загроза, в якій ми опинилися, змусила нас розпочати розробку», - сказав менеджер з розвитку Військово-морського коледжу та керівник проєкту Тобіас Сьодерблом.
Очікується, що протягом найближчих кількох років мініпідводні човни візьмуть на себе деякі з найнебезпечніших завдань, які нині виконує флот Швеції, що складається з чотирьох пілотованих підводних човнів. За словами Сьодерблома, одна з їхніх ключових функцій полягатиме в розвідці територій перед прибуттям екіпажів, перевірці наявності мін, розвідці морського дна та інших підводних загроз.
У довгостроковій перспективі мініпідводні човни також можуть бути озброєні. «Якщо ми захочемо озброїти таке судно, ми зможемо зробити це досить швидко, але це рішення не входить до моїх повноважень», - сказав Сьодерблом, зазначивши, що варіанти можуть включати міни або торпеди.
Штучний інтелект також може відігравати ключову роль у роботі мінісубмарин. Розробники проєкту прогнозують, що мінісудна зможуть автономно працювати з ШІ до тижня, однак на даному етапі вони не розглядають можливість додати ШІ.
