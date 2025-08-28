Авторизация

Качка в Угорщині поговорив про рух України в ЄС

Качка в Угорщині поговорив про рух України в ЄС

 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у середу прибув з візитом до Угорщини, де обговорив євроінтеграцію України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Офіс віцепремʼєра.

У межах візиту Качка зустрівся з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та міністром сільського госпорадства Іштваном Надєм.

Сторони обговорили прогрес України в межах європейської інтеграції та готовність до відкриття перших переговорних кластерів, питання захисту прав нацменшин, зусилля з досягнення сталого миру, а також розвиток двосторонніх відносин.

"Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин", - ідеться в повідомленні.

Минулого тижня Качка провів першу телефонну розмову з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, присвячену євроінтеграції України.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою - без здійснення такого кроку щодо України.

Але напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

