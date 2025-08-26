Авторизация

Reuters: Південна Корея погодила, в які галузі США спрямує $350 млрд інвестицій

 

Південна Корея і США вирішили укласти необов'язкову угоду (MOU) для визначення порядку роботи та структури інвестиційного пакету на $350 млрд, погодженого у межах торговельної угоди, укладеної в липні. Про це пише Reuters.

Згідно з торговельною угодою, США знизили мита на корейські товари, а Сеул натомість пообіцяв інвестувати в стратегічні галузі.

Питання щодо розподілу прибутку викликало розбіжності між сторонами, але зараз сторони погодилися з основними положеннями.

Інвестиційний пакет спрямовуватиметься на стратегічні галузі: ключові метали, батареї, мікросхеми, фармацевтику, штучний інтелект та квантові обчислення. До $150 млрд буде виділено на суднобудування.

Сеул створить робочу групу для розроблення детальних планів реалізації, до якої увійдуть Міністерство фінансів та державні банки.

Південнокорейські чиновники раніше спростували заяву міністра торгівлі США Говарда Лутніка про те, що Вашингтон отримає 90% прибутку від інвестицій.

За словами Сеула, лише невелика частина грошей припадатиме на прямі інвестиції в акціонерний капітал, а основна частина - це кредити та гарантії.

У липні Трамп заявив, що Корея інвестуватиме у проєкти, "які контролюються США" та обираються ним.

Південнокорейські посадовці повідомили, що для зменшення фінансових ризиків буде додано механізм безпеки, включно із зобов'язанням США купувати продукцію з проєктів та вкладати гроші у комерційно життєздатні проєкти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Корея
 

