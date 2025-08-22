Фінансові новини
Угорщина разом зі Словаччиною просять ЄС «вжити заходів» щодо України через удари по нафтопроводу «Дружба»
16:04 22.08.2025 |
Міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини Петр Сіярто та Юрай Бланар написали листа верховній представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Каї Каллас та комісарові з питань енергетики Дену Йоргенсену з проханням вжити заходів щодо України через атаку на нафтопровід «Дружба».
Відповідне звернення опублікував Сіярто на своїй сторінці в Х.
За його словами, всього за кілька тижнів цей трубопровід був тричі атакований, через що поставки нафти до Угорщини та Словаччини припиняться щонайменше на п'ять днів.
«Давайте будемо відвертими: цими атаками Україна шкодить насамперед не росії, а Угорщині та Словаччині. Нафтопровод "Дружба" є незамінним для нашого енергопостачання. Без нього постачання нафти до наших країн фізично неможливе. Такі атаки є прямим і неприйнятним посяганням на нашу енергетичну безпеку», - заявив Сіярто.
Угорський глава МЗС також зазначив, що ще в січні Європейська комісія письмово пообіцяла, однак зараз ЄС «зберігає мовчання», не вживаючи жодних заходів.
«Брюссель має зрозуміти: вони ЄВРОПЕЙСЬКА Комісія, а не українська Комісія!» - наголосив Сіярто.
Нагадаємо, Угорщина критикує українські удари по нафтоперекачувальній станції «Дружба», вважаючи це загрозою для свого суверенітету, адже через цю станцію російську нафту транспортують, зокрема, до Угорщини.
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
