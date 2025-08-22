Угорщина разом зі Словаччиною просять ЄС «вжити заходів» щодо України через удари по нафтопроводу «Дружба»

Міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини Петр Сіярто та Юрай Бланар написали листа верховній представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Каї Каллас та комісарові з питань енергетики Дену Йоргенсену з проханням вжити заходів щодо України через атаку на нафтопровід «Дружба».

Відповідне звернення опублікував Сіярто на своїй сторінці в Х.

За його словами, всього за кілька тижнів цей трубопровід був тричі атакований, через що поставки нафти до Угорщини та Словаччини припиняться щонайменше на п'ять днів.

«Давайте будемо відвертими: цими атаками Україна шкодить насамперед не росії, а Угорщині та Словаччині. Нафтопровод "Дружба" є незамінним для нашого енергопостачання. Без нього постачання нафти до наших країн фізично неможливе. Такі атаки є прямим і неприйнятним посяганням на нашу енергетичну безпеку», - заявив Сіярто.

Угорський глава МЗС також зазначив, що ще в січні Європейська комісія письмово пообіцяла, однак зараз ЄС «зберігає мовчання», не вживаючи жодних заходів.

«Брюссель має зрозуміти: вони ЄВРОПЕЙСЬКА Комісія, а не українська Комісія!» - наголосив Сіярто.

Нагадаємо, Угорщина критикує українські удари по нафтоперекачувальній станції «Дружба», вважаючи це загрозою для свого суверенітету, адже через цю станцію російську нафту транспортують, зокрема, до Угорщини.