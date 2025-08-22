Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України

 

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Його слова цитує Agerpres, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністра Румунії попросили озвучити позицію уряду щодо того, що європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Боложан наголосив, що впродовж усіх місяців з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, Румунія була непохитною "принаймні у двох питаннях".

Він зазначив, що перше з них - це те, що країна не буде відправляти війська в Україну.

Другий пункт у дискусіях з союзниками, за його словами, полягав у тому, що, з огляду на членство Румунії в НАТО, військові бази країни, які в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та натовськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками.

"Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", - заявив Боложан.

Звернемо увагу, що ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов'язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Як відомо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбулося пізніше цього ж дня.
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

