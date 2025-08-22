В Угорщині обурилися через чергову атаку на нафтопровід «Дружба»: постачання зупинилося

Угорщина знову оголосила про припинення постачання нафти з рф через нафтопровід «Дружба» після третьої української атаки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Голова угорської дипломатії вчергове назвав це «нападом на енергетичну безпеку нашої країни» та «спробою втягнути» Будапешт у війну.

«Це не вдасться! Ми й надалі всіма силами підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення миру, і захищатимемо національні інтереси!» - заявив Сіярто.

Перед цим командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) оголосив, що українські бійці знову атакували нафтоперекачувальну станцію «Унеча», що в Брянській області рф.

Нагадаємо, уперше звинувачення від Сіярто з'явилися після атаки ГУР МО 13 серпня на цю саму нафтоперекачувальну станцію. Уже 18 серпня міністр заявив про другу атаку на нафтопровід, через що постачання нафти до Угорщини зупинилося.

ЛВДС «Унеча» є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», який належить холдингу АК «Транснефтепродукт» і який залучений до забезпечення ВПК росії.