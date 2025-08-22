Нетаньягу затвердив план захоплення Гази і відновлення переговорів з ХАМАС

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі. Сьогодні я прибув до дивізії Газа (Газанській дивізії. - ред.), щоб схвалити плани, представлені мені та міністру оборони Армії Ізраїлю, щодо захоплення міста Газа і розгрому ХАМАСу", - сказав прем'єр під час візиту до дивізії ізраїльської армії, що проводить військову операцію у Секторі Газа та на його кордоні.

Нетаньягу заявив, що дав вказівку "негайно розпочати переговори" про звільнення усіх заручників і закінчення війни в Газі на умовах Ізраїлю. І додав, що наразі Ізраїль не має наміру відправляти делегацію в Доху або Катар для переговорів із палестинцями.

Глава ізраїльського уряду також висловив велику вдячність за мобілізацію резервістів та регулярних військ.

"Ці дві цілі, - розгром ХАМАСу і звільнення всіх наших заручників, - ідуть рука об руку", - сказав він.

Джерело The Jerusalem Post також повідомило, що Нетаньягу був вражений "надійними планами", представленими йому в Газанській дивізії.

План захоплення Гази

У четвер, 21 червня начальник генерального штабу ЦАХАЛ Ейяль Замір та високопоставлені представники оборонного відомства, представили міністру оборони Ісраелю Кацу та Нетаньягу плани захоплення міста Газа.

В обговоренні також взяли участь міністр стратегічних справ Рон Дермер, міністр фінансів Безалель Смотрич та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір.

Замір виступив перед підрозділами піхотної бригади "Кфір" і бронетанкових військ у Хан-Юнісі напередодні засідання кабінету з питань безпеки, на якому обговорювалася майбутня операція в місті Газа.

Начальник Генштабу зазначив, що ізраїльська армія продовжує готуватися до операції у Газі. За його словами, військові уже діють на околицях міста, "а пізніше до них приєднаються додаткові сили".

"Цілі залишаються незмінними - звільнення заручників і розгром ХАМАСу. Ми не будемо відпочивати і не зупинимося, поки не досягнемо їх. Досягнення цих цілей є надзвичайно важливим для нашого майбутнього і наших цінностей, як суспільства, - зазначив Замір.

Окупація Сектору Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу неодноразово заявляв про намір повністю взяти під контроль Сектор Газа. Свої плани він пояснював не окупацією, а необхідністю звільнити анклав від ХАМАСу.

На початку серпня Кабінет безпеки Ізраїлю затвердив план Нетаньягу щодо повного захоплення міста Газа - останньому району, що контролюють палестинці. 20 серпня військові розпочали цю наступальну операцію.