Ізраїль схвалив план поселень, який розділить окупований Західний берег Йордану навпіл

Уряд Ізраїлю остаточно схвалив проєкт поселень на окупованому Західному березі річки Йордан, який фактично розділить цю територію навпіл та ускладнить створення палестинської держави.

Про це повідомляє Associated Press.

Приблизно 3500 квартир планується збудувати на території E1 - відкритій ділянці поблизу міста Маалє-Адумім, що на схід від Єрусалиму. Ділянка розташована між двома великими містами Західного берега Йордану - Рамаллою на півночі та Віфлеємом на півдні.

Зараз палестинцям, які хочуть потрапити з Рамалли до Віфлеєму і навпаки, доводиться проходити через численні ізраїльські контрольно-пропускні пункти. Подорож займає години, хоча міста розташовані у 22 кілометрах одне від одного.

Ізраїль виношував план будівництва поселень в E1 понад два десятиліття, але раніше відкладав його через тиск з боку США. Міжнародна спільнота здебільшого так само вважає будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан незаконним і перешкодою для миру.

Організація Peace Now, яка відстежує розширення поселень на Західному березі, заявила, що поселення в E1 «не має жодної іншої мети, окрім як саботувати політичне рішення» щодо створення двох держав - Ізраїлю та Палестини.

Окрім поселень біля Маалє-Адумім, Ізраїль має намір збудувати 350 будинків поблизу міста Хеврон.

Більше про окупацію Західного берега

Західний берег річки Йордан - регіон на Близькому Сході в історичних землях Юдеї та Самарії. Згідно з рішенням ООН, коли в 1947 році Палестина була розділена на єврейську і на арабську території, Західний берег відійшов до арабів. За результатами першої арабсько-ізраїльської війни 1948-1949 років Західний берег Йордану та східна частина Єрусалима були анексовані Йорданією.

Проте внаслідок Шестиденної війни 1967 року Ізраїль зайняв цю територію. Тепер разом із Сектором Гази вона утворює Палестинську Автономію.

Більшість країн світу вважають ізраїльські поселення на Західному березі незаконними. Сам Ізраїль заперечує це, посилаючись на історичні та біблійні зв'язки єврейського народу із цією землею.

Організація Об'єднаних Націй неодноразово наказувала Ізраїлю припинити окупацію. Востаннє - під час голосування Генеральної Асамблеї у вересні 2024 року, коли рішення підтримали 124 країни.

Так, Генасамблея ООН закликала Ізраїль вивести війська впродовж 12 місяців і забрати звідти всіх своїх поселенців. А втім, Ізраїль, який проголосував проти цього заходу разом зі США, проігнорував резолюцію.