20.08.25
17:28
Міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу армії на місто Газа
13:42 20.08.2025 |
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план наступу армії на місто Газа.
Про це повідомляє The Times of Israel, передає Укрінформ.
Зазначається, що наступ отримав назву "Колесниці Гідеона Б" на честь попередньої операції з такою самою назвою, під час якої Армія оборони Ізраїлю зайняла понад 75% території сектору Газа для здійснення тиску на ХАМАС, щоб змусити його укласти угоду про звільнення заручників.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) віддала накази про призов близько 60 000 резервістів для участі у затвердженому наступі.
Джерело в силах безпеки повідомило, що Кац високо оцінив план та підготовку ЦАХАЛу під час зустрічі, яка відбулася після того, як уряд доручив військовим захопити місто Газа.
Повідомляється, що міністр оборони також схвалив "гуманітарну підготовку" для близько мільйона палестинських мирних жителів, які мають бути переміщені з міста Газа на південь сектора.
Зазначається, що зустріч та затвердження планів армії Кацем відбулися, незважаючи на заяву ХАМАСу про згоду з пропозицією про припинення вогню.
